Carmen Dan, criticată dur de un înalt oficial german pentru o gafă uriașă de protocol

Carmen Dan la audieri

Ministru de Interne, Carmen Dan, a fost criticată, joi, de președintele Comisiei pentru Afaceri Europene din Bundestagul german, Gunther Krichbaum, care a condus delegația aflată la București pentru întâlniri politice.

Oficialul a spus că, deși trebuia ca delegația să fie primită de ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan nu a considerat necesară prezența si a predat conducerea ședintei unui secretat de stat. Krichbaum a precizat că una dintre temele abordate a fost legată de evenimentele din 10 august.

,,Miercuri dimineaţă am avut sau, mai corect, am fi avut o întrevedere cu ministrul de Interne, care nu a considerat necesară participarea şi a predat conducerea şedinţei unui secretar de stat. Una dintre temele abordate a fost şi despre evenimentele din 10 august şi faptul că încă nu e elucidat contextul, apoi am avut o întrevedere cu ministrul de Externe Meleşcanu şi un prânz cu reprezentanţi ai mediului de afaceri german.