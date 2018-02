Carmen Dan, chemată la raport în Parlament. "Unul din cele mai slabe ministere din guvernarea PSD"

Carmen Dan, chemată la raport

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, se va afla luni în plenul Camerei Deputaţilor, unde va participa la dezbaterile politice cu tema "Ministerul Afacerilor Interne - între demnitari bine păziţi, poliţişti nemulţumiţi şi femei neprotejate în faţa violenţei".

Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a decis ca ministrul Afacerilor Interne să fie invitat în data de 26 februarie în plen, la ''Ora Guvernului'', la solicitarea Grupului parlamentar al PNL.

Anterior, liberalii au decis, la şedinţa Biroului Executiv al partidului, să solicite prezenţa ministrului de Interne, Carmen Dan, la dezbaterea "Ora Guvernului" din Camera Deputaţilor.

"Avem o problematică largă în relaţia cu Ministerul de Interne, care este unul dintre cel mai prost manageriate ministere din guvernarea PSD", a spus deputatul liberal Ovidiu Raeţchi, la finalul şedinţei de luni a Biroului Executiv al PNL.

El a menţionat motivele pentru care liberalii solicită prezenţa ministrului de Interne în Parlament.

"Am plecat de la problematica violenţei în familie, care s-a acumulat tot mai intens în ultima perioadă, au existat nişte măsuri propuse de Guvern, dar vrem să vedem de la doamna Dan un parcurs efectiv de aplicare, pentru că, până nu-l vom vedea, sunt doar măsuri pe hârtie. În primul rând, avem o criză de personal în MAI. După pensionările de la jumătatea anului trecut, s-a ajuns la situaţii în care avem personalul la 50% din necesar şi nu vom avea posibilitatea efectiv să intervenim în cazul unor cazuri de violenţă. În al doilea rând, avem din partea poliţiştilor reclamate scăderi semnificative de venituri şi vrem ca doamna Dan să explice de ce se întâmplă lucrul acesta şi care sunt măsurile pe care le are în vedere, dacă are vreo măsură în vedere. (...) În al treilea rând, avem mari probleme în minister privind respectarea competenţelor. Vă dau un exemplu: dosarul 'Microfonul', în care doamna Dan şi-a scurtcircuitat propriul serviciu de protecţie - DGPI -, în condiţiile în care a chemat în ajutor oameni din afara ministerului, deşi era obligată să solicite propria structură pusă în slujba dânsei. (...) În al patrulea rând, avem o problemă cu Jandarmeria, care, din nişte fonduri pe care vrem şi noi să le înţelegem, păzeşte demnitari în condiţiile în care bugetul prevede că demnitarii trebuie păziţi de SPP şi există o bugetare în acest sens", a explicat Raeţchi.