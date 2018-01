Ministrul Carmen Dan NU îşi dă demisia. Ce anunţ a făcut

FOTO EXPLICATIE: Ministrul Carmen Dan NU îşi dă demisia. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Ministrul de Interne Carmen Dan a adus clarificări, joi seară, într-o declaraţie de presă, cu privire la motivele pentru care premierul Tudose a acuzat-o că a minţit, în privinţa acceptului chestorului Ioniţă de a primi şefia Poliţiei Române. Carmen Dan a vorbit şi despre posibila sa demisie, cerută de premier, spunând că "Guvernul este politic".

Declaraţiile ministrului de Interne Carmen Dan, după ce premierul Mihai Tudose i-a cerut ministrului demisia, miercuri seară, spunând că "nu mai poate lucra cu cineva care minte în aşa hal".

Carmen Dan: "Doresc să lămuresc opinia publică despre modul în care au decurs cronologic evenimentele. Am aici acceptul lui Ioniţă de ocupare a funcţiei, în condiţia în care chestorul Despescu ar fi fost de acord să renunţe la funcţie. Acordul a fost semnat de Ioniţă marţi, înainte de propunerea făcută public. Marţi am avut o discuţie cu Ioniţă, care şi-a exprimat dorinţa de a accepta această misiune, el a semnat acordul. Aici este acordul.

S-a declanşat o campanie de denigrare în media a lui Ioniţă. Aceleaşi aspecte, în 2016, când a fost numit la anticorupţie, nu au deranjat. Aspecte ţinând inclusiv de aspectul personal. Miercuri dimineaţă, la 6.27 am primit un mesaj telefonic de la domnul Ioniţă, prin care solicita să se prezinte la o discuţie. Mi-a explicat că are reţineri în a accepta şi a făcut un raport. De comun acord am decis să aşteptăm decizia primului ministru. Premierul a anunţat public că nu îl va schimba pe Despescu şi mi-a cerut o discuţie. Mi-a arătat raportul evenimentelor făcut de Despescu, mi-a detaliat motivele şi nu m-a întrebat nimic despre Ioniţă.

Ulterior, chestorul Ioniţă a fost sunat de premierul Tudose şi întrebat dacă mai doreşte să ocupe funcţia de şef al Poliţiei Române, acesta a răspuns că nu. Ca om, pot înţelege explicaţiile sale. Aceste aspecte, care ţin de planul personal inclusiv, le poate comunica doar chestorul Ioniţă. Nu ştiu ce răspuns aştepta premierul Tudose, când anunţase cu două ore înainte că nu va schimba şeful Poliţiei Române şi era evident că funcţia nu mai este disponibilă. De aici până la a fi acuzată de minciună e cale lungă.

Despre demisia mea: Guvernul e unul politic, iar miniştrii sunt nominalizaţi în forurile supreme ale Coaliţiei şi tot acolo se decide retragerea lor din Guvern", a declarat ministrul de Interne Carmen Dan.

Ministrul de Interne a făcut precizări şi despre situaţia poliţistului pedofil: "Ca urmare a informaţiilor şi ideilor apărute în mass media, am dispus trimiterea Corpului de Control al primului ministru pentru a raporta.

Conform fişei de eveniment a faptei din 2016, autorul era indicat ca fiind agentul Stan Eugen. Din dorinţa de a mă asigura că raportul e obiectiv, am dispus acest control...Informaţia că autorul din 2016 era agent în cadrul Poliţiei Rutiere a ajuns la Despescu."

Carmen Dan, ministrul de Interne, a fost audiată joi dimineaţă, la Parchetul General, timp de două ore, în dosarul "Microfonul". Aceasta a refuzat iniţial să răspundă întrebărilor jurnaliştilor privind demisia sa, dar a menţionat, la ieşirea din Parchetul General: "În ce priveşte declaraţiile premierului, voi da lămuriri cât de curând".

"Am răspuns întrebărilor procurorilor. În ce priveşte declaraţiile premierului, voi da lămuriri cât de curând", a spus Carmen Dan, când a plecat de la Parchet.

Reamintim că miercuri seară, premierul Mihai Tudose i-a cerut demisia ministrului de Interne, Carmen Dan, spunând că nu mai poate lucra cu cineva care "minte în așa hal". Unul dintre motivele de a nu pune în practică solicitarea ministrului Carmen Dan de demitere a șefului Poliției - în urma scandalului iscat în jurul polițistului pedofil din Capitală - a fost că acesta trebuia înlocuit, a spus Tudose.

”Am aflat că propunerea nu dorea funcția, deci nu puteam demite pe cineva neavând pe cine să pun în loc”, a explicat premierul la Realitatea TV.

În aceeași zi, spune Tudose, a întrebat-o pe Carmen Dan dacă este adevărat că persoana propusă nu dorea funcția. ”Mi-a spus că nu e adevărat”, susține prim-ministrul, care a precizat că are și un martor - jurnalistul Bogdan Chireac.



”La prânz l-am sunat eu personal. Mi-a spus exact așa: 'În cursul dimineții m-am prezentat la Carmen Dan cu un raport prin care refuz această funcție. De când i l-am înmânat stau în anticameră. Nu doresc această funcție' ", a dezvăluit Tudose.



Premierul a precizat că nu mai are ”ce lucra” cu un ministru de Interne care își permite să-l mintă ”în halul ăsta” .”Dacă va fi lăsată, domnia sa își va da demisia”, a mai spus Tudose.

Întrebat de Rareș Bogdan cine nu o lasă pe Carmen Dan să demisioneze, premierul a răspuns: "Mi-a spus că intenționează să își dea demisia, dacă nu o face înseamnă ca cineva nu o lasă".

Mihai Tudose a evitat să dea un răspuns tranșant la întrebarea "Dacă nu își prezintă demisia mâine dimineață, o veți demite?", spunând "Astept, că am rabdare, înca mai am răbdare".