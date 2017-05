Carmen Dan, anunţ important pentru poliţiştii care lucrează în timpul liber. Ce spor vor primi

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat, duminică seară, că personalul din structurile subordonate ministerului, care asigură continuitate în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu în afara programului normal de lucru, va beneficia de de un spor de 40% la salariu, anunţă Agerpres.

Carmen Dan a dat ca exemplu polițiștii din mediul rural, care sunt nevoiți uneori să intervină și după terminarea orelor de program.

Ea a menționat, la Antena 3, că 'datorită unei mari probleme, care ține de deficit de personal', pe aceste posturi nu există suficienți angajați pentru a asigura permanența 24 de ore din 24, ceea ce conduce la situația ca polițistul să iasă din programul de lucru, dar să rămână în fapt 'în stare de dispozitiv' și să intervină în orice moment dacă situația impune acest lucru. Carmen Dan a mai spus că, pentru categoriile de personal care se regăsesc în această situație, e normal să existe această recompensă de 40%.

Referindu-se la majorările salariale, Carmen Dan a mai spus că un agent principal de Poliție, care dispune de un spor de fidelitate de 15% și care în prezent are un salariu de 1676 lei, va avea, de la 1 iulie, 1760 de lei, respectiv un plus 84 lei. De asemenea, ministrul de Interne a precizat că un ofițer specialist 1, cu un salariu de 3279 lei va avea, de la 1 iulie, 3443 lei, adică un plus 163 lei.