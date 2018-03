Carmen Dan, anunţ de ultima oră despre pensiile poliţiştilor şi problemele de livrare

Ministrul de Interne, Carmen Dan, a anunţat sâmbătă, că pensionarii din cadrul ministerului vor primii pensiile înainte de Paşte, potrivit unei informări pe care a primit-o de la Casa Naţională de Pensii. Dan afirmă că există probleme cu livrarea cupoanelor de pensie către pensionarii MAI, având în vedere că numărul acestora a crescut foarte mult în ultimul an şi a fost necesară organizarea unei licitaţii pentru tipărirea taloanelor.

”În ultima perioadă am primit mai multe mesaje de la foste cadre active ale Ministerului Afacerilor Interne în care se reclama faptul că taloanele de pensie aferente lunilor ianuarie, februarie şi martie ale anului în curs încă nu au fost primite. După cum ştiti, numărul de pensionări din ultimul an a fost mult mai mare faţă de cel obişnuit, lucru care a dus la o schimbare majoră în ceea ce priveşte procedura de distribuire a taloanelor de pensie în acest prim trimestru din 2018. Dacă anul trecut s-a procedat, în condiţiile legii, la achiziţia directă a serviciilor de imprimare şi împachetare a plicurilor, în 2018 a fost necesară conform legislatiei in vigoare, o alta procedură de achiziţie a acestor servicii, din cauza numărului considerabil mai mare de pensionari”, scrie, sâmbătă, Carmen Dan pe Facebook.

Potrivit acesteia, licitaţia a fost realizată în luna ianuarie, imediat dupa alocarea bugetară, iar firma declarată câştigătoare a trimis toate taloanele la Poşta Română, în vederea distribuirii lor către titulari.

”Aşadar, în prezent, depinde de Poşta Română cât de repede vor fi distribuite taloanele! Ministerul Afacerilor Interne ţine legătura cu Poşta şi cu firma câştigătoare a licitaţiei ca totul să se urgenteze”, a mai scris ministrul de Interne.

Carmen Dan a anunţat că, a fost informată de către conducerea Casei de Pensii a MAI că pensiile vor fi primite înainte de sărbătorile de Paşte, astfel: cei care au conturi bancare vor primi pensia în data de 5 aprilie, iar ceilalţii vor primi în funcţie de livrările făcute de Poşta Română".