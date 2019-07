Carmen Dan a demisionat, ca să nu fie remaniată

Remaniera guvernamentala

Ministrul de interne Carmen Dan a demisionat, luni, înaintea CEx al PSD. Dan a precizat că i-a cerut Vioricăi Dăncilă să nu mai discute problema remanierii ei în cadrul CEx. Alţi doi miniştri, Teodor Meleșcanu, ministrul de Externe, și Ecaterina Andronescu, ministrul Educației, vor pleca acasă, conform unor surse citate de Realitatea TV.

Carmen Dan nu a ezitat să lanseze atacuri voalate la adresa Vioricăî Dăncilă şi a conducerii PSD; care ar fi cedat presiunilor preşedintelui Klaus Iohannis.

"Am avut o discuţie cu dna. Dăncilă, l-am informat pe premier că nu e necesar să supună la vot în CEx mandatul de la Ministerul de Interne, (...) am fost interesată de motivul schimbării, mi s-a spus că nu intră in discuţie neperformanţa.

"Am avut o discutie si in legătură cu presiunea străzii (legat de evenimentele din 10 august 2018 - N.R.), atunci nu s-a şinut cont, acum se ţine", a mai afirmat Dan.

"Plec cu fruntea sus. Nu am ce să-mi reproșez”, a spus Carmen Dan la Parlament.

Sursele Realitatea TV au mai spus că Ministerul de Externe va rămâne la ALDE, funcția de ministru urmând să fie preluată de Ramona Mănescu, cea care a fost ministru al Transporturilor în Guvernul Ponta.

În ceea ce privește Ministerul de Externe, Carmen Dan urmează să fie înlocuită cu Nicolae Moga.

Sursele citate au mai afirmat că există presiuni ca Ana Birchall să fie schimbată din funcția de ministru al Justiției, însă aceasta va scăpa pentru moment pentru că PSD-ul încă nu a găsit o persoană care să fie pe placul partidului și, în același timp, să fie și acceptată de președintele Iohannis.

Și Ecaterina Andronescu ar urma să plece din Guvernul Dăncilă. Pentru funcția de ministru al Educației se are în vedere un profesor universitar, însă cei de la PSD nu sunt siguri că aceasta va accepta să preia funcția de ministru.

Duminică, Viorica Dăncilă a anunţat că la CEx al PSD de luni vor fi făcute propuneri şi pentru funcţiile de vicepremieri conduse interimar de Ana Birchall şi Eugen Teodorovici. Premierul a mai precizat că după Comitetul Executiv al partidului va avea o discuţie şi cu preşedintele Klaus Iohannis.

Întrebată dacă Guvernul va rămâne în aceeaşi formulă, cu 27 de ministere, şeful Executivului a spus că este o variantă luată în calcul, însă această restructurare făcută prin Legislativ, din următoarea sesiune parlamentară trebuie să fie bine fundamentată.

„Pentru a schimba structura Guvernului trebuie să avem vot în Parlament. Dacă vom face o restructurare, avem în calcul şi acest lucru, trebuie ca ea să fie făcută pe obiective foarte precise, să vedem care sunt avantajele acestei restructurări, cum putem să o facem. Nu să venim, cum au făcut alte partide, să restructurăm la 15-17, dar fără nimic, fără să venim cu o notă de fundamentare a acestei decizii. Vrem să fundamentăm foarte bine decizia pe care o luăm”, a conchis Viorica Dăncilă.