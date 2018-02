Care sunt cele trei obiective pe care le are Dragnea, la Congresul PSD

Liviu Dragnea are trei obiective mari la Congresul extraordinar al PSD, potrivit unor surse din partid citate de Hotnews.ro. Primul este reconfirmarea in functia de presedinte inainte de sentinta din dosarul angajatelor la Girectia Copilului Teleorman. Al doilea obiectiv este impunerea in Biroul Permanent National a unor lideri loiali. Al treilea - refacerea programului de guvernare.

Reconfirmarea in functia de lider al PSD este esentiala pentru Liviu Dragnea inaintea deciziei Curtii Supreme in dosarul in care este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman.

Dragnea va fi audiat pe 21 martie de judecatori, iar o sentinta e asteptata la scurt timp dupa audiere, dat fiind ca au fost parcurse deja cele mai multe etape ale procesului. O eventuala sentinta de condamnare i-ar subrezi puternic pozitia in partid, asa ca o reconfirmare ca presedinte PSD inainte de sentinta face mult mai dificila o contestare interna. Daca sentinta va fi de achitare, Dragnea nu are nimic de pierdut prin reconfirmarea ca lider al partidului.

Primenirea Biroului Politic National (BPN) este o alta miza pentru Liviu Dragnea. Mai ales dupa ce Niculae Badalau, presedintele executiv al PSD, i-a reprosat printr-o scrisoare deschisa ca nu consulta acest organism decizional. In acest moment, din BPN fac parte, pe langa presedintele si presedintele executiv, toti vicepresedintii partidului.

Or, tocmai asta e problema pentru Liviu Dragnea: multi vicepresedinti ii sunt acum adversari, care i-ar putea pune in pericol anumite decizii. Iata cateva nume: Ecaterina Andronescu, Nicolae Banicioiu, Georgian Pop, Mihai Tudose, Gabriel Vlase. Unii dintre ei ii sunt loiali lui Victor Ponta, altii Gabrielei Firea, altii au propria agenda. La congres pot fi alesi noi vicepresedinti, iar Liviu Dragnea mizeaza pe inlocuirea celor pe care nu ii considera aliati fideli, potrivit surselor citate.