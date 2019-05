Care sunt cele mai interesante lucruri pe care trebuie să le afli despre orașul Galați

Orasul Galati

Orașul Galați este foarte frumos poziționat, pe o peninsulă între Siret, Prut și Dunăre. Despre acest oraș se povestesc multe lucruri, dar cel mai frumos este faptul că se află într-o zonă unde Dunărea – acest impresionant fluviu se îndreaptă spre răsărit.

Dacă vrei să te plimbi pe jos prin Galați, îți sugerăm să alegi Faleza Dunării în Galați care este o zonă plăcută de relaxare. Aici sunt câteva restaurante, iar ocazional se țin anumite evenimente, concerte, expoziții, întreceri sportive. Faleza a fost construită în sec. al XX- lea, este considerată cea mai lungă faleză din Europa, pentru că are 4 km și două trepte: faleza superioară și faleza inferioară. La Faleza Dunării poți ajunge cu mașina proprie sau cu autobuzul.

Compania de navigație fluvială din Galați Navrom Bac SRL oferă românilor pasageri, dar și celor care au biciclete, motociclete, vehicule, sau mașini de mare tonaj, posibilitatea de a traversa Dunărea cu bacul. Programul este zilnic, între orele 6:00-22:00. Traversarea cu bacul se face din jumătate în jumătate de oră. Sunt două bacuri mari și un bac mic care se folosește în zilele mai aglomerate. Pe bacul mic se pot transporta 8-9 vehicule. Prețurile sunt în funcție categoria care este transportată: număr de pasageri, tip de vehicul, dacă vehicul este remorcă, cu ambarcațiune, tractor, scuter, moto, autobuz, autocar, etc.

Galațiul este azi un oraș impresionant, unde șantierele lucrează în continuu, astfel apar pe zi ce trece noi străzi, blocuri, noi cartiere, care schimbă înfățișarea orașului. Zona centrală este modernă, nu mai are acele străzi înguste și prăvălii de altădată.

Portul arată de asemenea impresionant, au fost construite docuri, iar șantierul naval merge foarte bine, are cale de lansare a navelor care cântăresc câteva mii de tone, de lansare a ambarcațiunilor, vaselor de pescuit, șalupelor, remorcherelor. Chiar și în prezent șantierul își mărește capacitatea productivă.

Orașul Galați are o importantă fabrică care folosește minereu din Dunărea de Jos – respectiv un combinat cu un laminor care produce tablă groasă și care este utilizată în industria navală, la turbine eoliene, la cazane, în construcții, etc. Potrivit specialiștilor, acest laminor produce 1,5 milioane de tone de tablă groasă anual. Combinatul a fost denumit în anul 2006 ArcelorMittal Galați, înainte avea denumirea de Sidex Galați, din anul 2004 a devenit parte a Mittal Steel și Arcelor. Este lider în realizarea produselor de siderurgice, produce 3 milioane tone de oțel.

Orașul Galați are un teatru muzical propriu, cu orchestră filarmonică, numit Teatrul Muzical de Operă și Operetă "Nae Leonard". Iată câteva spectacole de luna aceasta:

Pe data de 11 mai este organizată comedia muzicală în 2 acte "Firfirică", de Vasile Vasilache.

Pe data de 12 mai este musicalul "Sunetul Muzicii" în care publicul va asculta renumitele cântece: "Do-Re-Mi", "Edelweiss", "Farewell", "Climb Ev’ry Mountain", "So Long".

Pe data de 14 mai, la ora 19, este baletul "Fetița cu chibrituri" după renumita poveste pe care o știm cu toții.

Pe data de 19 mai este concertul cu Laura Bretan, finalista concursului "America's Got Talent". Laura Bretan este o adolescentă cu vârsta de 16 ani care are un talent impresionant, are o voce minunată, transmite multă emoție atunci când interpretează, este cunoscută ca soprană în aproape toate lumea. A cântat în SUA, Emiratele Arabe, Israel, Elveția, Marea Britanie, Germania, Italia. La noi în țară este deja iubită de români.

În acest oraș se află Teatrul de păpuși "Gulliver" care a fost fondat în anul 1952. Aici publicul poate participa la Festivalul Internațional de Animație Gulliver 2019, în data de 13 mai, când au loc spectacole pentru copii, părinți, adulți: spectacolul "Împreună", "Basma curată" și "Cartea cu Apolodor". Alte spectacole care au loc la acest Festival sunt:

Pe data de 15 mai "Insomniacul" de Rolf Parker realizat de Teatrul de Păpuși Sevincer Turcia

Pe data de 16 mai "Iepurele alb" și "Amintiri"

Pe data de 17 mai "Mini-omul de știință" și "Filarmonica de comedie"

Pe data de 18 mai "De mână cu tine" și "Fata morgana".

De asemenea, orașul Galați are Teatrul Dramatic "Fani Tardini" unde se țin în mod frecvent spectacole de excepție, ca de exemplu: "Trei Grații" de Valentin Krasnogorov, "Take, Ianke și Cadâr" de Victor Ion Pop, "O Scrisoare Pierdută" de I.L. Caragiale, "Pețitoarele" de Avksentii Tzagareli, "Visul unei nopți de vară" de William Shakespeare, "Îmblânzirea scorpiei" de William Shakespeare, "Bădăranii" de Carlo Goldoni , "O noapte furtunoasă" de I.L.Caragiale și altele.

O renumită Instituție din Galați – Universitatea Dunărea de Jos – a cumpărat la sfârșitul anului 2018 o mașină electrică în cadrul unui proiect pilot realizat de profesori, prin care se încearcă reducerea cheltuielilor cu energia electrică și carburanții. Având în vedere faptul că nu există stații de încărcare a bateriilor electrice, această mașină este utilizată de către profesorii universitari în orașul Galați, Tecuci, Focșani și Brăila.

În Galați tinerii caută locuri de muncă ca și în alte orașe. Cei care nu lucrează, dar îți doresc asta, intră pe cele mai cunoscute portaluri de joburi, unde găsesc oferte în diferite domenii, unele dintre aceste oferte de angajări Galați sunt plătite mai bine, comparativ cu salariile din ziua de azi.

În mod frecvent tinerii pot găsi în orașul Galați joburi de tipul: lucrători în bucătărie, chelneri și ospătari la restaurante unde se servește pizza, consultant vânzări, consilier vânzări la anumite firme și magazine, asistent medical de laborator, posturi în domeniu IT, asistent medical generalist, manipulant marfă, mecanic, proiectant autoCAD, operator comenzi magazin piese auto, crew McDonald’s, vânzător, brutar, bucătar, ambalator, patiser, șofer distribuție, operator calculator și altele.