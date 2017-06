Care este sufletul tău pereche, în funcţie de zodia în care te-ai născut

Fiecare dintre noi avem un suflet pereche, o jumatate perfecta care ne completeaza si care ne ajuta sa fim mai buni. Nu e usor sa il gasesti. Uneori e langa tine si iti dai seama abia dupa ani buni.

Berbec

Esti ambitioasa si mandra de tine, fiind convinsa ca orice barbat poate fi al tau. Jumatatea ta este acel barbat care stie sa se impuna, sa fie provocator si sa lupte pentru a te avea. Cu toate astea, nu trebuie sa iti impuna reguli, ci trebuie sa te iubeasca mult, pasional. Sufletul tau pereche este barbatul nascut in zodia Leu.

Taur

Cauti o persoana care sa iti ofere stabilitate, in prezenta careia sa te simti comod. Vrei ca totul sa fie organizat ca la carte si vrei ca partenerul tau sa pretuiasca arta, sa aiba simtul estetic si sa fie empatic. Sufletul tau pereche este barbatul nascut in zodia Fecioara.

Gemeni

Esti increzatoare in fortele tale, curioasa si foarte expresiva. Socializezi mult si cu persoane din toate mediile. Jumatatea ta perfecta este barbatul care poate fi cel putin la fel de critic ca si tine, care are foarte multa energie si stie sa-ti acorde suficienta atentie. Sufletul tau pereche este barbatul nascut in zodia Balanta.

