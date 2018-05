Care este faţa ta ascunsă, în funcţie de zodia în care te-ai născut

Fiecare zodie are două fețe, calități pozitive și negative sau trăsături frumoase și mai puțin frumoase. Află cum eşti în realitate în funcție de semnul zodiacal in care te-ai născut.

Lumină și întuneric, viață și moarte, fericire și tristețe, bine și rău, succes și eșec. În viață, totul este o combinație de pozitiv și negativ, o combinație de puncte forțe și puncte slabe.



Acesta este și cazul semnelor zodiacale. Fiecare zodie are două fețe, calități pozitive și negative sau trăsături frumoase și mai puțin frumoase.



Berbec



Acest semn este caracterizat de o multitudine de energie, pasiune, motivație și ambiție. Luminează camera cu încredere, curaj și voința puternică.



Cu toate acestea, poate fi ușor iritat, agresiv și destul de schimbător în stările de spirit. Nu are răbdare să îi asculte și pe ceilalți și se supără dacă lucrurile nu sunt așa cum își dorește el.



Taur



Persoana născută sub acest semn adora stabilitatea și este devotată partenerului de cuplu. Are planuri mari în viață și face tot posibilul să le vadă împlinite.



Cu toate acestea, poate fi destul de încăpățânată, iar în relațiile de cuplu are tendința de a deveni posesivă cu partenerul de cuplu.



Citeşte continuarea pe kudika.ro.