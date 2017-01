Care este dimensiunea perfectă a sânilor. Ce spune Dr. OZ

De-a lungul timpului, s-a creat o conceptie generala gresita in ceea ce priveste dimensiunea perfecta a sanilor. In cazul in care crezi ca barbatii sunt atrasi doar de femeile care au bustul generos, Dr. Oz si Dr. Roizen explica care e marimea ideala a sanilor.

Foarte multe persoane cred ca dimensiunea perfecta a sanilor este cea mai importanta calitate a femeilor, iar istoria modei a sustinut aceasta conceptie. Si totusi, studiile recente in domeniul frumusetii au dovedit contrariul: femeile cu forme generoase nu sunt in topul preferintelor barbatilor.



Din moment ce nu exista dovezi stiintifice care sa ateste ca exista o legatura intre forma si marimea sanilor si rata de reproducere, cercetatorii au descoperit informatii interesante cu privire la modul in care percep oamenii sanii.



S-a dovedit ca atat femeile, cat si barbatii considera ca sanii de marime medie sunt perfecti. Femeile care au participat la studiu au facut o comparatie intre cele cu sanii mari si cele cu sanii mici, iar parerile acestora au fost ca femeile cu sanii mici sunt mult mai ambitioase, inteligente, modeste si au un simt al moralitatii foarte bine dezvoltat. Femeile cu sanii mari s-au clasat la polul opus, potrivit raspunsurilor care au fost oferite in cadrul studiului.



