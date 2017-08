Care este, de fapt, valoarea normală a tensiunii arteriale? Multe persoane nu știu că...

Tensiunea arteriala se masoara in cmHg (mercur) si are doua valori (de exemplu, 12,8). Prima valoare reprezinta tensiunea arteriala sistolica (presiunea sangelui cand inima pompeaza sange) si, a doua, tensiunea arteriala diastolica (presiunea cand inima nu pompeaza sange). Periculoasa este atat cresterea tensiunii mari (sistolice), cat si a celei mici (diastolice), potrivit doctorulzilei.ro.

Potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatatii, valoarea optima a tensiunii arteriale este 12,8 cm- Hg. Daca tensiunea coboara sub 9/6 cmHg este considerata hipotensiune si daca trece de 14/9 este considerata hipertensiune. Nu exista diferente intre barbati si femei in ceea ce priveste valorile normale ale tensiunii arteriale.

Exista multe persoane care au tensiunea cuprinsa intre 9-12/ 5,5-8 cmHg fara sa aiba vreun simptom. In lipsa simptomelor, este acceptata ca tensiune normala valoarea permanenta de peste 9/6 cmHg. Trebuie luata ca reper tensiunea permanenta. Astfel, daca o persoana are, de regula, tensiunea 12,6, o valoare de 9/6 este pentru ea o tensiune arteriala scazuta”, explica conf.dr. Florin Mitu, medic cardiolog.

Tensiune mica: ameteli si senzatie de lesin

Cele mai frecvente simptome ale hipotensiunii sunt ametelile, tulburarile de echilibru, transpiratiile, senzatia de lesin sau lesinul. In mod normal, sportivii, nefumatorii, femeile mai slabe au tensiune arteriala mai mica. “Cei care au hipotensiune au un risc mai mic de boli de inima sau de rinchi, accidente vasculare, insa pot suferi traumatisme in timpul lesinului”, subliniaza medicul cardiolog.



De regula, tensiunea arteriala scazuta, mai ales la o persoana tanara si sanatoasa nu este un motiv de panica, dar cauza trebuie lamurita. De regula, tensiunea scade in caz de deshidratare, boli cardiace (bradicardie-batai rare ale inimii, tahicardie-batai frecvente ale inimii), boli severe (soc anafilactic, septicemie, pancreatita), pe sistem nervos.

Hipertensiune: dureri de cap, zgomote in urechi

Hipertensiunea arteriala este mai raspandita decat hipotensiunea. In Romania, exista 5 milioane de bolnavi. “Principalele simptome sunt durerile de cap, ametelile, zgomotele in urechi, durerile in piept, sangerarile nazale. Complicatiile includ ateroscleroza (blocarea vaselor de sange), cardiopatia ischemica, insuficienta renala, infarctul, accidentul vascular (de patru ori mai frecvent la hipertensivi)”, atrage atentia dr. Aurelia Constantin, medic internist. Un risc foarte mare de ac cident vascular au pacientii hipertensivi obezi, sedentari, fumatori, alcoolici, cu valori crescute ale colesterolului si cei care au un istoric familial de hipertensiune sau de boli de inima.

RECOMANDARI

In caz de hipotensiune, medicii recomanda:

sa beti 2-3 litri de lichide pe zi

sa consumati alimente cu un continut mai mare de sare

sa evitati alcoolul si grasimile

sa nu faceti exces de cafea (limitati-va la o cafea dimineata)

mancati 4-5 portii de cruditati, care refac pierderile de apa

In caz de hipertensiune arteriala, medicii recomanda:

sa evitati efortul fizic

sa evitati sarea de bucatarie (atentie la mezeluri si conserve) si sa o inlocuiti cu cea medicinala (100% potasiu)

sa evitati alcoolul, cafeaua si fumatul

sa mergeti regulat la medic pentru verificarea tensiunii

sa evitati stresul