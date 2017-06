Care e părerea adversarei lui Halep din sferturi, Elina Svitolina, despre aceasta. Când e meciul

Simona Halep (4 WTA) şi Elina Svitolina (6 WTA) se vor duela, miercuri, în sferturile de finală ale turneului de la Ronald Garros pentru un loc în penultimul act. Cele două s-au mai întâlnit în finala din acest an de la Roma. Svitolina a spus că are un plan pentru meciul cu Halep.

Pentru a ajunge în sferturi la turneul parzian, Halep a trecut de Carla Suarez Navarro, 6-1, 6-1, în timp ce Svitolina a învins-o pe Petra Martic, surpriza din acest an de la competiţia din capitala Franţei, 4-6, 6-3, 7-5. Pe parcursul întâlnirii care a durat două ore şi şase minute, sportiva din Ucraina a acuzat o accidentare la spate, pentru care a avut nevoie de îngrijiri medicale. Elina Svitolina a vorbit, în conferinţa de presă de după meci, despre accidentare, dar şi despre meciul cu Simona Halep.

"Am decis să dau totul şi să rămân foarte puternică în meci. Am fost puţin deranjată de accidentarea la spate, dar sper să mă recuperez până la ora meciului. La Roma a fost o finală dificilă pentru amandouă. Şi eu am fost accidentată atunci, a fost greu. Am făcut un meci bun la Roma, am luat multe lucruri pozitive de acolo. Cred că pot... Am un plan, cum să joc, vom vedea cum va decurge. Ea este încrezătoare, joacă bine pe zgură, a jucat o finală aici şi ştie cum e să ajungi acolo", a spus Svitolina în cadrul conferinţei de presă.

Pentru accederea în sferturile de finală, cele două sportive vor încasa un cec în valoare de 300.000 de euro şi 430 de puncte în clasamentul mondial. În întâlnirile directe, scorul este egal, 1-1.

Programul sferturilor de la Roland Garros:

Marţi

Jelena Ostapenko (Letonia, 47 WTA) vs Caroline Wozniacki (Danemarca, 12 WTA)

Kristina Mladenovic (Franţa, 14 WA) vs Timea Bacsinszky (Elveţia, 31 WTA)

Miercuri

Simona Halep (România, 4 WTA) vs Elina Svitolina, Ucraina, 6 WTA)

Caroline Garcia (Franţa, 27 WTA) vs Karolina Pliskova (Cehia, 2 WTA)