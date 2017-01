Care e motivul pentru care Regina Elisabeta a II-a NU îşi serbează NICIODATĂ ziua de naştere

Regina Elisabeta a II-a

O dată cu domnia Marii Britanii, Regina Elisabeta a II-a are multe avantaje și responsabilități, iar unul dintre beneficii este posibilitatea de a sărbători ziua de naștere de două ori pe an, scrie unica.ro.

Regina este născută pe 21 aprilie 1926, însă suverana britanică este sărbătorită oficial în luna iunie, zi marcată tradițional printr-o ceremonie denumită „Salutul Culorilor/ Trooping the Colour”.



Care este motivul? Această tradiție datează încă din anul 1748, când festivitățile militare de vară anuale au devenit motiv de sărbătoare a regelui și a forțelor armate, deși ziua de naștere a Regelui George al II-lea era în luna octombrie.



De atunci, aniversarea oficială a monarhului s-a ținut în perioada verii, de cele mai multe ori fiind total diferită de ziua de naștere reală.



Mai mult decât atât, ziua de naştere oficială a suveranei nu este sărbătorită în fiecare an la aceeaşi dată, dar se ţine într-o sâmbătă din luna iunie, de regulă, în primul sau al doilea sfârşit de săptămâna al lunii.



Această zi se schimbă din cauza vremii, de cele mai multe ori.

Iată ce alte privilegii inedite mai are Regina Elisabeta a Marii Britanii:

- Este singura persoană din Marea Britanie care poate conduce fără permis.

- Cum toate documentele britanice sunt semnate în numele Reginei, aceasta nu are nevoie de pașaport pentru a călători.

- Regina Elisabeta a II-a deține, de asemenea, toate lebedele de pe malul fluviului Tamisa, toți delfinii din apele teritoriale britanice și toți sturionii și balenele din apele engleze.

- Regina Marii Britanii are imunitate completă în fața acuzațiilor. În plus, ea și restul Familiei Regale sunt scutiți de obligațiile așa-numitei Libertăți a Informației. Acest lucru înseamnă că pot să nu ofere nimănui accesul la propriile informații.

- Pe lângă titlul regal, Elisabeta a II-a este și Capul Bisericii Anglicane. Acest lucru însă, nu-i dă voie să se convertească la la o altă religie – nici chiar o altă Biserică creștină. Dacă totuși o face, îi este luat titlul și va fi desemnat un alt lider al Bisericii.