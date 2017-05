Care e arma secretă a României cu care poate să recupereze decalajul față de Vest

Una dintre cele mai importante resurse pe care o țară de dimensiunile României, cu decalajele României și cu ambițiile țării noastre o poate utiliza este populația inginerească.

Inginerii sunt o resursa necesară dacă vrem să reindustrializam țara, inginerii sunt o resursa esențială dacă vrem să refacem și să modernizăm infrastructura și, în fine, inginerii sunt resursa determinantă de care avem nevoie pentru a produce valoare adăugată ridicată în industrii sofisticate, scrie analistul Petrisor Puia.

România se află la nivelul de 60% față de media europeană că performanță economică (criteriul fiind indicatorul PIB/locuitor în metodologia prețurilor comparate, PPP).

Practic, performanța noastră globală este situată la sub două treimi din media Uniunii Europene și avem o "întârziere" de aproximativ o șesime față de țările din "ligă" noastră, Polonia și Ungaria.

Ceea ce ne dorim cu toții este să reducem treptat acest decalaj de performanță și să recuperăm deficitul de dezvoltare care ne separă de clubul european.

România este creditată cu 0,75% din resursele naturale ale globului (estimate la aproximativ 300 miliarde USD), ceea ce ne plasează în ierarhia europeană undeva pe locurile 3-4. Suntem o țara importantă în UE după criteriul numeric, aflându-ne, pe locul șapte. Și atunci, de ce suntem așa de prost plasați în ierarhia dezvoltării?

De ce continuăm să ne aflăm pe penultima poziție (poate antepenultima anul acesta) din concertul european? Este o lipsă de eficientă în valorificarea resurselor? Este o calitate proastă a politicilor publice?

Sumar vorbind, problemele majore de dezvoltare ale României sunt trei: calitatea proastă și insuficiență infrastructurii, sărăcia (la propriu) a majorității familiilor românești și o economie bazată pe industrii cu valoare adăugată mică. Faptul că economia este încă dominată de rețelele de retail (angajați mulți și prost plătiți), de sumedenie de fabrici cu un grad scăzut de sofisticare (la fel de mulți angajați și la fel de puțini productivi) spune multe despre șansele noastre la un viitor mai bun.

În ansamblu, educația noastră nu prea performează: numai 15% din populația are o de învățământ superior de o medie de 27%, ceea ce ne situează pe ultimul loc UE. Unul din activi are o universitară iar este unul din cetățeni educație terțiară (universitară).

În fiecare an, în România, se dau 10 diplome universitare la 1.000 de locuitori sub 65 ani (populația ), sub nivelul din Polonia (20, o care chiar dorește șteargă diferențele de dezvoltare!) chiar sub nivelul din Bulgaria (13).