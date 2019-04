Caravana "România 2019" ajunge astăzi la Argeș

Caravana "România 2019" ajunge azi Argeș, regiunea autoturismului național și a magiunului de Topoloveni. Cozmin Guşă vă propune o emisiune incendiară de la Piteşti, cu invitaţi-surpriză şi subiecte arzătoare pentru viitorul României.

Cântăreţ, compozitor, producător, prezentator de emisiuni şi actor, Smiley s-a născut la Piteşti. Pe numele său adevărat Andrei Tiberiu Maria, artistul a cunoscut faima alături de trupa Simplu, pentru ca apoi să treacă la o carieră solo de succes. Albumul său de debut, "În lipsa mea", a fost premiat cu un disc de aur şi a primit distincţia "Best album" la Romanian Music Awards. În 2012, Smiley a devenit cel mai difuzat cântăreţ la radio şi televiziune din ţara noastră. A interpretat, de asemenea, roluri în mai multe filme şi seriale.





Din Pitești este și fostul său coleg din trupa Simplu, CRBL, adică Eduard Andreianu. Cu o pasiune extraordinară pentru muzică şi dans, CRBL a realizat coregrafii pentru mai mulţi artişti de top de la noi din ţară.







Un alt artist pasionat de muzică provine din Piteşti, Argeş. Andrei Ropcea, Randi după numele de scenă, a devenit cunoscut mai ales datorită colaborării cu Marius Moga, cu care a format trupa Morandi.



Fostul mare fotbalist Nicolae Dobrin a rămas, pentru totdeauna, emblema sportului argeşean şi un idol pentru copiii care se lansează aici în sportul-rege. Poreclit "Prinţul din Trivale" sau "Gâscanul", Dobrin a fost un magician al balonului rotund. Cu un talent unic, reuşea să îşi ameţească adversarii, iar pasele sale ajungeau mereu la ţintă. În 3 sezoane, a fost desemnat "cel mai bun fotbalist al României". "A fost unic. Ireversibil. Neamul românesc ar trebui să înveţe să-şi preţuiască artiştii ca Gicu Dobrin", au fost cuvintele fostului actor Gheorghe Dinică, o caracterizare adusă celui care a inspirat generaţii întregi de fotbalişti.



Un alt fotbalist şi antrenor provine din regiune. Nicolae Dică, fost jucător și antrenor la Steaua. Este eroul generaţiei care umplea stadioane la meciurile de Champions League sau Europa League, când roş-albaştrii au fost numiţi UEFAntasticii.



Piteştiul a dat-o României şi tenisului mondial pe Ruxandra Dragomir. Argeşeanca a câştigat 9 turnee la simplu și a urcat în clasamentul mondial până pe locul 15.



"Buna seara, prieteni!" - este salutul pe care fiecare iubitor al muzicii rock îl cunoaşte. Este modul în care Cristi Minculescu îşi întâmpina fanii la toate concertele, în cariera sa de peste 30 de ani.



Din Piteşti provine şi Şerban Marinescu, regizorul filmului "Cel mai iubit dintre pământeni", din 1993. Marinescu a fost decorat cu Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler, pentru contribuţiile în activitatea artistică românească.



Regretatul Sebastian Papaiani s-a născut şi el la Piteşti. Actorul cu zeci de filme în palmares a fost decorat cu Ordinul naţional Serviciul Credincios în grad de Cavaler, pentru harul artistic.



Şi celebra Teo Trandafir este piteşteancă. Prezentatoare de televiziune, actriţă, şi politician, cu un mandat în Parlamentul României încheiat înainte de termen, prin demisie. Cu o carieră atât în lumea jurnalistică, precum şi în cea politică, se numără şi Robert Turcescu, născut în oraşul reşedinţă de judeţ.



Mircea Diaconu, actor şi om politic, parlamentar în Parlamentul României şi eurodeputat, s-a născut în comuna Vlădeşti, judeţul Argeş.



Din Piteşti provine şi scriitorul, jurnalistul şi sociologul Bogdan Ficeac. Are zeci de povestiri, volume şi nuvele publicate şi numeroase premii obţinute în carieră.



Piteştiul este locul naşterii şi pentru alte personalităţi ale României. Îi amintim pe Ion C. Brătianu, care a jucat un rol de primă importanță în Marea Unire din 1918, dar şi pe fostul prim-ministru Armand Călinescu.



Regiunea este cunoscută pentru magiunul de Topoloveni, pentru fabrica de automobile Dacia sau pentru barajul Vidraru, cu al său simbol, statuia lui Prometeu. Cei care ajung în Argeş pot vizita Cetatea Poienari şi Biserica Domnească de la Curtea de Argeş, în prima capitală a Ţării Româneşti. În pădurea Trivale se află o grădină zoologică pe o suprafaţă de 12 hectare. În centrul Piteştiului să găseşte fântâna muzicală, unică în Europa de Est. Are o mie de guri de apă, fixe şi mobile, orgă de lumini, în timp ce jeturile de apă stropesc în funcţie de tonalităţile muzicii. Tot aici veţi găsi şi unul dintre cele mai moderne planetarii din ţară.