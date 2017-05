Premierul Grindeanu s-a reîntâlnit cu colegii de liceu după 25 de ani

Premierul României Sorin Grindenau s-a întors, vineri, la Caransebeș, în orașul său natal, unde s-a reîntâlnit cu foștii săi colegi de liceu, la 25 de ani după ce a absolvit Colegiul Național ”Traian Doda”.

Înainte însă de a ajunge la evenimentul special organizat, premierul a făcut o scurtă vizită și la Liceul Pedagogic din oraș, acolo unde a absolvit clasele I-VIII, arată sursadevest.ro.

Aici premierul a fost vizibil impresionat după ce profesorii și elevii l-au primit cu brațele deschise. Grindeanu a făcut un tur al claselor și a fost marcat de momentul în care și-a văzut banca în care a învățat când era era de vârsta fiului său.

”Ne-am revăzut cu toții și la întâlnirea de 20 de ani. Sunt prietenii mei, sunt oamenii cu care am împărțit cele mai frumoase momente din anii de liceu, cu foarte mulți am păstrat legătura. Mă bucur că au venit atât de mulți colegi din fosta clasă, am fost o generație unită, suntem în continuare. Orice licean are aventuri, dar ce a fost important a fost faptul că ne-am simțit bine împreună la partea distractivă, dar când a fost de învățăt și a face performanță am făcut față cu brio. Am avut parte de profesori foarte buni”, spune premierul Sorin Grindeanu.