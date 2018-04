Caracatiţa care vrea să închidă Realitatea TV, episodul 2 (VIDEO)

Atac la Realitatea TV

Planul care urmărește subjugarea presei românești, pus la cale de Traian Băsescu, fostul președinte al României, și aplicat cu sprijinul directorului adjunct al SRI, generalului Florian Coldea și al lui Sorin Blejnar, șeful ANAF, este continuat azi de alte structuri ale Puterii. Scopul este același: reducerea libertății de exprimare și manipularea electoratului, potrivit Realitatea TV.

SRI-ul lui Coldea, ANAF-ul lui Blejnar și elemente din DNA, sub supravegherea atentă a președintelui de la acea vreme, Traian Băsescu, au promovat interese obscure, de închidere de firme, cu eliminare de pe piaţă și crearea de culoare pentru alte firme favorizate direct sau indirect.



În consecință, toate grupurile media s-au confruntat cu probleme legale grave. Pe rând, B1, Mediafax, Intact, Adevărul Holding, Evenimentul și Capital, Realitatea TV, TVR, sau ProTV, au trecut sau trec prin proceduri de insolvență sau de faliment.



V-am demonstrat deja premeditarea în ceea ce privește Realitatea TV. Executanți au fost ASESOFT, ANAF și RAPPS. S-au ”pregătit” canalele pentru preluarea de către ASESOFT a veniturilor Realitatea, au fost eludate contracte de închiriere, iar angajații postului au fost dați afară. Nu în ultimul rând, echipamente de zeci de milioane de euro au fost schestrate de Fisc și apoi predate la cheie unei alte televiziuni, România TV, controlată de Sebastian Ghiță.



Și, pentru că Realitatea TV se încăpățânează să existe, a intrat în funcțiune planul B. Elan Schwartzenberg a fost trimis la Sorin Ovidiu Vântu de generalul Coldea. Totul, sub pretextul că Elan este prieten cu Blejnar şi poate rezolva problema Realitatea Media.



Sorin Ovidiu Vîntul înghite pastila şi pune la punct strategia de a băga firma în faliment. Îl angajează pe avocatul Piperea, asistat de Arin Stănescu, iar cei doi măresc artificial creanţele Realitatea Media, prin intermediul Bluelink Communicazione Ltd, iar Elan Schwartzenberg a fost folosit ca interfaţă.



Bluelink Communicazione Ltd cesionează către E-Boutique KFT din Ungaria (înfiinţată cu o lună înainte) o creanţă de 100 milioane lei ce nu a fost găsită de instanţa de insolvenţă a Realitatea TV ca lichidă certă şi exigibilă. Instanţa a constatat cauza ilicită, scopul contractului fiind crearea unui creditor majoritar al procedurii.



Acțiunile șocante nu s-au oprit aici. Cheltuielile cu mutarea Realității în alt sediu nu au fost onorate pentru a fi înscrise la masa credală.

Unul dintre cei mai vocali în chestiunea insolvenței Realitatea Media, Gheorghe Piperea, avea şi calitatea de membru UNPIR (corpul experților în insolvență) și cea de avocat, fapt incompatibil. Mai mult, era și avocatul Realitatea TV, dar și avocatul Bluelink și E-Boutique KFT. Și, pentru că preşedintele UNPIR era chiar Arin Stănescu, și administrator judiciar Realitatea Media, au încercat să preia 126 de mărci naţionale şi una comunitară. Numai că instanțele de judecată au sesizat înșelătoria și mare parte din mărci au rămas pe loc. Iar creanța pusă la cale de cei menționați mai sus, aproape 24 de milioane de euro, a fost desființată și face acum obiectul infracţiunilor de delapidare şi spălare de bani.



Realitatea Media s-a confruntat, până acum, cu nu mai puțin de 180 de procese penale. Creanța inițială, de 300 de milioane de lei, a fost redusă prin sentințe, plăți sau compensații, până la 130 de milioane de lei.



Numai că planul de închidere a Realității TV a fost preluat acum de noua Putere. Și a devenit obsesia liderului PSD, Liviu Dragnea, după cum a declarat unul dintre acţionari, consultantul politic Cozmin Guşă. "Este si obsesia lui Dragnea, dovedit, dupa cum a fost si a fostului preşedinte PSD, Victor Ponta, fiind obsesia generala a CNA ului, Dragnea nu e singur, e exponentul unei structuri de putere, care il foloseste pe Dragnea, care are în mână, deocamdată, majoritatea parlamentară, pentru aceste jocuri împotriva libertăţii de expresie."



Iar Realitatea are interdiciţie. În fapt, o interdicție în a se exprima liber.