Cărți pentru copii de citit în această vacanță de vară

Lindbergh. Povestea unui soricel zburator. Torben Kuhlmann. Sunt vremuri grele... pentru un soricel. O noua inventie – capcana mecanica pentru soareci – i-a facut pe toti semenii lui sa fuga in America, taramul celor liberi. Dar cum vapoarele cu aburi sunt pazite de pisici, Atlanticul nu mai poate fi traversat in siguranta. In cel mai intunecat ascunzis... singurul soricel ramas are o idee senzationala. Trebuie sa invete sa zboare!

Elefantelul care voia sa adoarma. Carl-Johan Forssen Ehrlin. Spune-i copilului tau „noapte buna" intr-o maniera diferita, citindu-i noua carte a psihologului Carl-Johan Forssen Ehrlin, autorul bestsellerului international Iepurasul care voia sa adoarma! Prin tehnicile de relaxare inovatoare, testate si aprobate de parinti, acest volum reprezinta o lectura vrajita la finalul fiecarei zile.













Te iubesc zi si noapte. Smriti Prasadam-Halls. Un tandru mesaj de iubire neconditionata insoteste un ursulet si un iepuras de-a lungul unei zile. Aceasta carte minunat ilustrata este perfecta pentru petrecerea bebelusului, Ziua Mamei, Valentine's Day si pentru toate ocaziile in care vrem sa ne aratam iubirea fata de cei dragi.

Lumea noastra in 80 de povesti.

Pinguinul care voia sa afle mai multe. Jill Tomlinson. Otto este un pui de pinguin. Ii place sa se joace in zapada. Dar mai intai trebuie sa-i invete pe ceilalti pui tot ceea ce trebuie sa stie. La fel ca Buf, puiul de bufnita care invata sa nu se mai teama de intuneric si sa fie la fel ca ceilalti frati ai lui si ca Pongo, puiul de gorila care voia sa ajunga curajos ca tatal sau.













Ursul si pianul. David Litchfield. Despre muzica, Despre familie, Despre prieteni, Despre acasa. Despre ceea ce conteaza cu adevarat. Si despre pantofii care nu te strang niciodata.

Lars, ursuletul polar. Lars si catelusul husky. Hans De Beer. Cand Lars salveaza un pui de husky blocat intr-o crapatura adanca in gheata, catelusul se ia dupa el, iar ursuletul polar ajunge curand sa dea din nou de bucluc. Catelul il implora scheunand: „Te rog, nu ma parasi! Imi este foame si vreau la mama mea!" Asa ca Lars ii vine in ajutor. Dar poate el sa il duca in siguranta pe catelul nazdravan la echipajul de husky?

Mog si bebelusul. Judith Kerr. Mog are o zi linistita pana cand un bebelus vine in vizita. „Mog adora bebelusii", spune doamna Thomas, dar Mog nu e atat de sigura! Desi Mog hotaraste ca nu-l place pe acest bebelus, ii salveaza viata si primeste o recompensa uriasa.





Coco. Itziar Miranda. Jorge Miranda. Coco Chanel a fost o femeie intreprinzatoare, cu nenumarate talente, care a reusit sa castige un loc privilegiat in societatea franceza de la inceputul secolului al XX-lea. Creatiile vestimentare, precum si celebrul sau parfum Nr. 5 i-au adus faima in intreaga lume, in ciuda originilor modeste si a dificultatilor cu care avea sa se confrunte de-a lungul vietii. Considerata tradatoare, a fost obligata sa-si paraseasca tara!