Prezentator consacrat al TVR, Mihai Rădulescu, despre Doina Gradea: Trebuie cerută demisia!

Mihai Rădulescu

#capdeporc. Mihai Rădulescu, prezentator consacrat al TVR, de peste 20 de ani cere ca Doina Gradea să îşi dea demisia sau să fie demisă, după ce au apărzt înregistrările în care jigneşte jurnaliştii postului.

Redăm, în continuare, postarea lui Mihai Rădulescu:

"Am semnat si eu, desi cred in continuare ca asa ceva este inacceptabil si trebuia ceruta DEMISIA. Nu e tarziu nici acum, pentru simplul fapt ca nu vad ce autoritate morala ( de cea profesionala nu mai vorbesc... ) pot avea acesti oameni sa conduca un serviciu public de televiziune, cata vreme au o asemenea perceptie despre meseria de jurnalist. Cum poti sa-ti faci meseria intr-un climat corect fata de publicul care te plateste, cand tu ii privesti pe jurnalistii TVR ca pe niste prostituate de pe centura ce trebuie sa-i satisfaca pe cei de la putere care ' ne-au dat bani''? E o mare prostie sau o crasa manipulare sa spui ca banii vin din alta parte decat din buzunarul cetatenilor. Chiar daca nu direct, prin abonament ( acum se vad efectele schimbarii modalitatii de finantare...), banii vin din taxele si impozitele adunate la bugetul de stat, pe care Guvernul/Parlamentul doar ii impart. E normala deci pretentia telespectatorilor ca TVR sa fie in serviciul lor, si nu in folosul puterii politice de la un moment dat sau al politricilor instalati de aceasta in functii de decizie. De foarte multe ori, comportamentul politrucilor este dictat doar de excesul de zel si de mentalitatea de sluga, nu neaparat de indicatiile sponsorilor politici. Ramane de vazut care-i adevarul, dupa ce vom vedea reactile celor care au numit-o pe Doina Gradea. Demisia sau demiterea - sunt singurele optiuni pentru a mai putea spera in misiunea cu adevarat publica a TVR", a scris Mihai Rădulescu, pe pagina sa de Facebook.