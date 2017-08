Capcanele creșterii vârstei de pensionare. Cine câștigă și cine pierde

Discuția despre creșterea vârstei de pensionare în Romania a stârnit multe polemici, dar deocamdată a fost abandonată. Colegii de la ziare.com trec în revisă exemplul Marii Britanii, unde o astfel de măsura a dus la micșorarea veniturilor celor în vârstă și nu oferă o soluție pe termen lung la problemele de pe piața muncii.

Ca multe alte țări din Europa, și Marea Britanie are o problema cu îmbătrânirea populatiei, iar heltuielile cu pensiile s-au mărit cu 25% în ultimii 5 ani, adică cu 108 miliarde de lire.



Așa că statul trebuia să gaseasca noi metode de a crește veniturile la buget, pentru ca sistemul sa fie sustenabil, printre ele numarându-se și această crestere a vârstei de pensionare. Doar că măsura are consecințe sociale. "Rata sărăciei în rândul femeilor cu vârsta cuprinsă între 60 și 62 de ani a crescut substanșial", cu 8,7%, avertizează un raport al Institutului pentru Studii Fiscale din UK.



De asemenea, venitul lunar al celor din această grupă de vârsta este mai mic cu 200 de lire față de perioada de dinaintea aplicării reformei.



Concluzia? Creșterea vârstei de pensionare aduce mai mulți bani la buget, dar afectează negativ persoanele cu venituri mici și crește numărul persoanelor aflate sub limita sărăciei.