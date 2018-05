Capcana din lista de ingrediente de pe alimente. La ce să fii atent

Lista de ingrediente ascunde, uneori, capcane pe care nu le observăm nici dacă o citim de mai multe ori.

Capcanele apar, de obicei, în anumite cuvinte-cheie menite să ne atragă și să ne determine să cumpărăm produsele respective. ”Fără”, ”Cu mai puțin...”, sau ”Light” sunt doar trei dintre reclamele din lista de ingrediente.

”Fără -”. Dacă pe etichetă scrie că produsul este fără - zahăr, sodiu etc. nu înseamnă întotdeauna că nu conține deloc acel ingredient. Uneori, poate conține urme din el.

”Mai puțin/e sau puțin/e”. Dacă un aliment are mai puține calorii, de exemplu, înseamnă, de cele mai multe ori, că are sub 40 la 100 de grame, dacă nu este un fel principal. În cazul în care este, ar trebui să aibă sub 120 de calorii la 100 de grame.

”Light”. Asta înseamnă că produsul are un procent mic din cantitatea inițială dintr-un anumit ingredient. De exemplu, dacă este sărac în sodiu, trebuie să conțină cu 50% mai puțin sodiu decât alimentul de referință.