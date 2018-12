Oamenii de știință au găsit cântecul perfect de Crăciun

O echipă de experți a dat publicității ceea ce ei cred că este formula perfectă pentru cântecul de Crăciun. Și nu e All I Want For Christmas Is You, nici vorbă.

După ce au analizat fiecare cântec de Crăciun care s-a aflat în ultimii 50 de ani pe primul loc în topuri, în încercarea de a descoperi „formula pentru single-ul perfect“ pentru perioada Sărbătorilor de Iarnă, specialiștii au decis: versiunea Always On My Mind, piesă a lui Elvis Presley, cântată de Pet Shop Boys (1987) este cea mai apropiată de formula perfectă.

