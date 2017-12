Antonia, pe locul 11 în TOPUL internațional al celor mai frumoase femei din lume

FOTO EXPLICATIE: Antonia

Publicația internațională The Independent Critics a realizat, și în acest an, topul 100 al celor mai frumoase femei din lume.

Cântăreața Antonia se află pe poziția a 11-a, devansând femei precum Cara Delevingne, Monica Bellucci sau Natalie Portman.



Antonia se află în acest clasament pentru al cincilea an consecutiv, în 2016 clasându-se pe locul 27.



The Independent Critics întocmește topul celor mai frumoase femei și a celor mai chipeși bărbați din lume în fiecare an, și include celebrități din toate domeniile: muzică, actorie, sport, modă, scrie Europa FM.



Titlul pentru cea mai frumoasă femeie a fost câștigat de Liza Soberano, o actriță americană cu origini filipineze, în vârstă de 19 ani.