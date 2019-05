CANNES 2019. "La Gomera", de Corneliu Porumboiu, premieră sâmbătă pe Croazetă

CANNES 2019. Lungmetrajul "The Whistlers/ La Gomera", de Corneliu Porumboiu, va avea premiera mondială la Festivalul de Film de la Cannes, sâmbătă, la ora locală 22.00, la Grand Thèâtre Lumiére.

CANNES 2019. O a doua proiecţie este programată să aibă loc în aceeaşi sală, duminică, de la ora locală 08.30, şi va fi urmată de o conferinţă de presă la care va participa cineastul român şi echipa. Filmul va fi prezentat, în aceeaşi zi, de la ora locală 21.45, în cadrul Les Séances du Lendemain.

Prezenţa delegaţiei române la Festivalul de la Cannes este susţinută de Centrul Naţional al Cinematografiei, Dacin Sara şi Institutul Cultural Român.

Cel de-al cincilea lungmetraj al lui Corneliu Porumboiu a fost selectat în competiţia festivalului şi concurează pentru trofeul Palme d’Or cu filme semnate, între alţii, de Jim Jarmusch, Quentin Tarantino, Pedro Almodóvar, Ken Loach, Terrence Malick şi Jean-Pierre Dardenne şi Luc Dardenne.

CANNES 2019. Juriul competiţiei este condus de cineastul mexican Alejandro González Inárritu şi alcătuit din actriţa Elle Fanning (SUA), regizoarea şi scenarista Alice Rohrwacher (Italia), actriţa şi regizoarea Maimouna N’Diaye (Burkina Faso), regizoarea şi scenarista Kelly Reichardt (SUA), scriitorul şi creatorul de benzi desenate Enki Bilal (Franţa) şi cineaştii Yorgos Lanthimos (Grecia), Robin Campillo (Franţa) şi Paweł Pawlikowski (Polonia).

Cea de-a 72-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes a început pe 14 mai şi se va încheia pe 25 mai.

"La Gomera" a fost filmat în România, Spania şi Singapore, în 2018, iar din distribuţie fac parte Vlad Ivanov, Catrinel Menghia (Marlon), Rodica Lazăr, Sabin Tambrea, Agustí Villaronga, Cristóbal Pinto şi Antonio Buíl. Este prima producţie semnată de Porumboiu care a fost filmată şi în afara României.

Cristi, un poliţist român corupt implicat într-o afacere de 30 de milioane de euro cu mafia, ajunge în insula La Gomera, în Spania, pentru a învăţa "El Silbo", un limbaj fluierat folosit de localnici. Limbajul codat îl va ajuta să-l elibereze pe Zsolt, un traficant aflat în arest Bucureşti şi singurul din bandă care ştie unde sunt ascunşi banii.

CANNES 2019. "La Gomera" este scris şi regizat de Corneliu Porumboiu, iar imaginea este semnată de Tudor Mircea. Scenografia este realizată de Simona Pădureţu, designer de costume a fost Dana Păpăruz, iar Arantxa Etcheverria Porumboiu a fost responsabilă cu direcţia artistică.

Corneliu Porumboiu revine anul acesta pe Croazetă cu "La Gomera", după ce, în 2015, a câştigat premiul Un Certain Talent al secţiunii Un Certain Regard cu lungmetrajul "Comoara". Pentru pelicula "Poliţist, adjectiv", el a primit în 2009 marele premiu al juriului şi premiul FIPRESCI al secţiunii Un Certain Regard. Tot în cadrul Festivalului de Film de la Cannes, în 2006, lungmetrajul lui de debut, "A fost sau n-a fost?", a fost recompensat cu trofeul Camera d'Or.