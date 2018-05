CANNES 2018 - FESTIVAL: Porțile s-au deschis! Ooo!, ce apariții pe covorul roșu

CANNES 2018 - FESTIVAL: Cea de-a noua ediţie a Festivalului de Film de la Cannes a început marţi, 8 mai, şi se încheie la 19 mai.

CANNES 2018 - FESTIVAL: Starurile filmului spaniol, Penelope Cruz şi Javier Bardem, au păşit marţi pe covorul roşu al Festivalului de Film de la Cannes, pentru a asista la proiecţia filmului lor, "Everybody Knows", în regia iranianului dublu laureat al premiului Oscar Asghar Farhadi, care a semnat şi scenariul, transmite Reuters, preluat de Agerpres.ro.



Asghar Farhadi a parcurs covorul roşu la braţ cu Javier Bardem şi Penelope Cruz, care a purtat o rochie neagră de bal şi nişte cercei lungi cu rubine.



"Everybody Knows" este unul dintre cele 21 de filme care şi-au depus candidaturile pentru prestigiosul Palme d'Or la primul festival organizat la Cannes după izbucnirea scandalului privind hărţuirile şi abuzurile sexuale din industria filmului, ce a lansat mişcarea MeToo.



CANNES 2018 - FESTIVAL: La Cannes a fost deschisă o linie de urgenţă pentru raportarea oricărui abuz produs în timpul festivalului şi vor fi organizate serii de discuţii despre acest subiect. În plus, juriul care va acorda premiul Palme d'Or în acest an este condus de o femeie, actriţa australiană Cate Blanchett, şi este compus în majoritate din femei.