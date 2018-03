Scandal și candidaturi surpriză la PSD. Dăncilă, numărul 2 în partid. Acuzațiile lui Rădulescu

Liviu Dragnea, alături de Viorica Dăncilă

FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea

Premierul Viorica Vasilica Dăncilă este dorită de Liviu Dragnea ca număr doi în partid, potrivit unor surse citate de Realitatea TV.

Viorica Dăncilă ar putea ajunge numărul 2 în PSD. Surse citate de Realitatea TV spun că Dăncilă este susținută de Dragnea pentru a candida pentru funcția de președinte executiv al partidului. Mai multe rezoluții vor fi transmise din partea organizațiilor locale pentru sprijinirea lui Dăncilă.

Din tabăra anti-Dragnea, la funcția de președinte executiv al PSD candidează fostul ministru al Sănătății, Nicolae Bănicioiu.

Niculae Bădălău, cel care ocupă acum această funcție, are rezervat postul de președinte al Consiliului Național. Această funcție nu va fi aleasă însă la acest congres, ci ulterior.

Mihai Fifor, care ocupă acum funcția de preșdinte al Consiliului Național, va candida pentru un post de vicepreședinte.

Între timp, în săptămâna mare dinainte de alegeri, Dragnea nu scapă de ce s-a ferit mai mult! De scandal la Congresul PSD! Deputatul "mitralieră" a contestat decizia colegilor săi din Comitetul Executiv de a alege 16 vicepreședinți pe regiuni, 8 bărbați și 8 femei.

Cătălin Rădulescu acuză în continuare că această decizie este ilegală și amenință chiar cu contestații în instanță dacă la Congres nu va fi discutată reclamația sa.

”Astăzi am depus o contestaţie. Am contestat hotărârea CExN care este şi nestatutară şi neconstituţională prin care s-a restricţionat şi ne-a fost interzisă candidatura membrilor de partid care vor să candideze (pentru funcţii de conducere – n.r.). Măcar acum un an de zile s-au folosit liste, unele tăiate, cu cei care nu trebuiau să ajungă vicepreşedinţi şi altele cu cei care trebuiau să ajungă vicepreşedinţi. Acum s-a întâmplat o chestiune mult mai gravă, şi anume faptul că membrii CEx, nu ştiu la îndemnul cui, au luat o hotărâre care nu este nici constituţională, nici statutară, prin care s-a hotărât ca din fiecare judeţ să candideze o persoană – un bărbat sau o femeie. N-am auzit în viaţa mea, în niciun loc din lumea asta, ca să se poată interzice un drept conferit prin Constituţie şi prin statutul partidului de a candida la orice funcţie, de a fi ales şi de a alege, decât această hotărâre a CExN”, a declarat Cătălin Rădulescu.