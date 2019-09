Candidatură surpriză la Primăria Craiovei. S-a reabilitat?

Antonie Solomon

Antonie Solomon va fi candidatul Partidului Pro România la funcţia de primar al Craiovei la alegerile locale din 2020, funcţie pe care a mai deţinut-o în perioada 2004-2012.

Anunţul a fost făcut miercuri seara de către preşedintele interimar al Pro România Dolj, deputatul Florinel Stancu, în cadrul unei întâlniri cu câteva sute de membri şi simpatizanţi ai partidului care a avut loc la Filarmonica "Oltenia" din Craiova şi la care au participat şi secretarul general al Pro România, Ioan Mocioalcă, şi vicepreşedintele Adrian Ţuţuianu. Stancu a afirmat că doreşte ca Pro România să fie primul partid care îşi anunţă candidatul la Primăria Craiova şi pentru a-şi motiva organizaţia, relatează Agerpres.



Antonie Solomon a afirmat că s-a înscris în Pro România din dorinţa a reveni la primărie. "Am arătat că devenim o filială puternică, cu oameni de caracter, care au această doctrină în sânge, social-democraţia, centru-centru-stânga şi care nu au părăsit PSD pentru că le place să se plimbe: au vrut să reconstruiască stânga adevărată, ca să nu mai facă parte din stânga compromisă. Asta spun din ce am înţeles eu din ce s-a discutat în sală. Eu am zis că nu mai cred în doctrine, nici în partea stângă, nici în partea dreaptă, fiindcă am văzut cum stau lucrurile: m-am dus în stânga, i-am găsit pe liberali, m-am dus la liberali şi i-am găsit pe comunişti, pe cei de stânga. Aşa că e un amestec, de nu mai ştii cine e de dreapta şi cine e de stânga în ţara asta. Dar din dorinţa de a reveni la primărie, trebuie să am pe cineva în spate", a declarat presei fostul primar al Craiovei, la finalul şedinţei Pro România.







Solomon a afirmat că se bate cu oricine şi că nu îşi subestimează adversarii. "Ce este trist, este că experienţa vine odată cu înaintarea în vârstă", a adăgat el.

Solomon este unul dintre politicienii cu probleme penale ai României.

Pe 2 martie 2010, Antonie Solomon, pe atunci primar al Craiovei, a fost reţinut de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie sub acuzarea de luare de mită. Pe 3 martie 2010, a fost arestat preventiv de magistraţii Tribunalului Argeş; a fost eliberat din arest la 8 septembrie 2010. La 11 iulie 2013, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie l-a condamnat la trei ani de închisoare cu executare pentru luare de mită şi fals intelectual şi a fost eliberat condiţionat în decembrie 2014