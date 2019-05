Candidati PSD alegeri europarlamentare 2019 - Liste complete

candidati PSD alegeri europarlamentare 2019

Lista PSD europarlamentare 2019. Candidati PSD europarlamentare 2019. Partidele intra in linie dreapta pentru alegerile europarlamentare. Dupa ce marti PSD, USR si ALDE si-au depus listele de candidati la biroul electoral central, miercuri este randul PRO ROMANIA, PNL, UDMR si PMP.

Ministru al Fondurilor Europene, Rovana Plumb, va deschide lista candidatilor PSD la alegerile europarlamentare.

Comitetul Executiv National al Partidului Social Democrat a votat luni, 25 martie 2019, lista cu candidatii pentru europarlamentare 2019.

Rovana Plumb

Carmen Avram

Claudiu Manda

Cristian Terhes

Dan Nica

Maria Grapini

Tudor Ciuhodaru

Dragos Benea

Victor Negrescu

Andi Cristea

Natalia Intotero

Gabriela Zoana

Bianca Gavrilita

Emilian Pavel

Doina Pana

Crina Fiorela Chilat

Mariana Balanica

Razvan Popa

Luminita Jivan

Alin Pavelescu

Augustin Ioan

Catalin Grigore

Roxana Paturca

Oana Florea

Dragos Cristian

Macaveiu Mihai Ion

Liviu Brailoiu

Florin Manole

Ion Voinea

Horia Grama

Alexandru Popa

Aida Caruceru

Gheorghe Tomoiaga

Anca Daniela Raiciu

Calentaru Nasi

Cristina Tarteata

Petru Mot

Luminita Tundrea

Iacob Emanuel

Catalin Unciuleanu

Gabriel Bogdan Raducanu

Andrei Sima

Candidati PSD alegeri europarlamentare 2019. Ordinea partidelor pe buletinul de vot a fost stabilită prin tragere la sorți.

Iată cum va arăta buletinul de vot!

Candidati PSD alegeri europarlamentare 2019. Iată ordinea partidelor pe buletinele de vot la europarlamentare 2019:

1. PSD

2. Alianța 2020 USR - Plus

3. Pro România

4. UDMR

5. PNL

6. ALDE

7. PRODEMO

8. PMP

9. Partidul Socialist România

10. Partidul Social Democrat Independent

11. Partidul România Unită

12. Uniunea Națională pentru Progresul României

13. Blocul Unității Naționale - BUN

14. Greforiana-Carmen Tudoran

15. George-Nicolae Simion

16. Peter Costea

Ordinea partidelor de pe buletinele de vot a fost stabilita miercuri, la Biroul Electoral Central. BEC trage la sorti pozitia pe listele de vot la alegerile europarlamentare pentru partidele si independentii care s-au inscris in cursa electorala. In total, au fost validati 13 partide si trei candidati independenti

Miercuri s-a stabilit ordinea pe buletinele de vot a a partidelor politice, organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, aliantelor politice si aliantelor electorale care au depus liste de candidati, precum si a candidatilor independenti. Aceasta are loc in conditiile Hotararii Guvernului nr. 81/2019 privind aprobarea programului calendaristic pentru realizarea actiunilor necesare pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European in anul 2019, arata stiripesurse.ro. Pentru partidele politice, stabilirea numarului de ordine pe buletinul de vot se face prin tragere la sorti.

In schimb, candidatii independenti se trec la sfarsitul buletinului de vot, in ordinea inregistrarii candidaturilor.

ALEGERI EUROPARLAMENTARE 2019. Au ramas definitive candidaturile depuse de treisprezece partide si de trei persoane fizice, a decis BEC dupa verificarea indeplinirii conditiilor prevazute de legea electorala.

Campania electorala pentru alegerile europarlamentare incepe in 27 aprilie si se incheie in 25 mai, la ora 7.00.