Candidati PNL alegeri europarlamentare 2019 - Liste complete

Lista PNL europarlamentare 2019. Candidati PNL europarlamentare 2019. PNL a prezentat pe 14 martie, dupa mai multe amanari, lista finala a candidatilor pentru alegerile europarlamentare. Realizatorul TV Rares Bogdan este in fruntea listei.

Rares Bogdan

Mircea Hava

Siegfried Muresan

Vasile Blaga

Adina Valean

Daniel Buda

Dan Motreanu

Gheorghe Falca

Cristian Buso

Marian Jean Marinescu

Vlad Nistor

Mihai Turcanu

Violeta Alexandru

Iată cum va arăta buletinul de vot!

Candidati PSD alegeri europarlamentare 2019. Iată ordinea partidelor pe buletinele de vot la europarlamentare 2019:

1. PSD

2. Alianța 2020 USR - Plus

3. Pro România

4. UDMR

5. PNL

6. ALDE

7. PRODEMO

8. PMP

9. Partidul Socialist România

10. Partidul Social Democrat Independent

11. Partidul România Unită

12. Uniunea Națională pentru Progresul României

13. Blocul Unității Naționale - BUN

14. Greforiana-Carmen Tudoran

15. George-Nicolae Simion

16. Peter Costea

Ordinea partidelor de pe buletinele de vot a fost stabilita miercuri, la Biroul Electoral Central. BEC trage la sorti pozitia pe listele de vot la alegerile europarlamentare pentru partidele si independentii care s-au inscris in cursa electorala. In total, au fost validati 13 partide si trei candidati independenti

Miercuri s-a stabilit ordinea pe buletinele de vot a a partidelor politice, organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, aliantelor politice si aliantelor electorale care au depus liste de candidati, precum si a candidatilor independenti. Aceasta are loc in conditiile Hotararii Guvernului nr. 81/2019 privind aprobarea programului calendaristic pentru realizarea actiunilor necesare pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European in anul 2019, arata stiripesurse.ro. Pentru partidele politice, stabilirea numarului de ordine pe buletinul de vot se face prin tragere la sorti.

In schimb, candidatii independenti se trec la sfarsitul buletinului de vot, in ordinea inregistrarii candidaturilor.

ALEGERI EUROPARLAMENTARE 2019. Au ramas definitive candidaturile depuse de treisprezece partide si de trei persoane fizice, a decis BEC dupa verificarea indeplinirii conditiilor prevazute de legea electorala.

Campania electorala pentru alegerile europarlamentare incepe in 27 aprilie si se incheie in 25 mai, la ora 7.00.