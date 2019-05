Candidati alegeri europarlamentare 2019 - Sa-i cunoastem pe fiecare

candidati alegeri europarlamentare

Candidati alegeri europarlamentare 2019 - Inainte de a alege e important sa te documentezi despre candidati.

Candidati alegeri europarlamentare 2019 - A mai ramas o saptamana pana la alegerile europarlamentare atat de importante pentru soarta Romaniei in Uniunea Europeana. Listele partidelor au fost deja publicate si va invitam sa cunoastem fiecare candidat in parte.

Alegeri europarlamentare 2019 – Confruntare puternica intre toate fortele politice locale.

Alegeri europarlamentare 2019. Lista PSD europarlamentare 2019. Candidati PSD europarlamentare 2019. Cine sunt candidatii PSD pentru europarlamentare 2019? Lista completa

Lista PSD europarlamentare 2019. Candidati PSD europarlamentare 2019. Partidele intra in linie dreapta pentru alegerile europarlamentare. Dupa ce marti PSD, USR si ALDE si-au depus listele de candidati la biroul electoral central, miercuri este randul PRO ROMANIA, PNL, UDMR si PMP.

Ministru al Fondurilor Europene, Rovana Plumb, va deschide lista candidatilor PSD la alegerile europarlamentare.

Comitetul Executiv National al Partidului Social Democrat a votat luni, 25 martie 2019, lista cu candidatii pentru europarlamentare 2019.

Lista PSD europarlamentare 2019. Candidati PSD europarlamentare 2019:

Candidati alegeri europarlamentare 2019

Rovana Plumb

Carmen Avram

Claudiu Manda

Cristian Terhes

Dan Nica

Maria Grapini

Tudor Ciuhodaru

Dragos Benea

Victor Negrescu

Andi Cristea

Natalia Intotero

Gabriela Zoana

Bianca Gavrilita

Emilian Pavel

Doina Pana

Crina Fiorela Chilat

Mariana Balanica

Razvan Popa

Luminita Jivan

Alin Pavelescu

Augustin Ioan

Catalin Grigore

Roxana Paturca

Oana Florea

Dragos Cristian

Macaveiu Mihai Ion

Liviu Brailoiu

Florin Manole

Ion Voinea

Horia Grama

Alexandru Popa

Aida Caruceru

Gheorghe Tomoiaga

Anca Daniela Raiciu

Calentaru Nasi

Cristina Tarteata

Petru Mot

Luminita Tundrea

Iacob Emanuel

Catalin Unciuleanu

Gabriel Bogdan Raducanu

Andrei Sima

Lista PNL europarlamentare 2019. Candidati PNL europarlamentare 2019. Cine candideaza din partea PNL la alegerile din 26 mai?

Candidati alegeri europarlamentare 2019

Lista PNL europarlamentare 2019. Candidati PNL europarlamentare 2019. PNL a prezentat pe 14 martie, dupa mai multe amanari, lista finala a candidatilor pentru alegerile europarlamentare. Realizatorul TV Rares Bogdan este in fruntea listei.

Rares Bogdan

Mircea Hava

Siegfried Muresan

Vasile Blaga

Adina Valean

Daniel Buda

Dan Motreanu

Gheorghe Falca

Cristian Buso

Marian Jean Marinescu

Vlad Nistor

Mihai Turcanu

Violeta Alexandru

Lista USR PLUS europarlamentare 2019. Candidati USR PLUS europarlamentare 2019. Cine candideaza din partea Aliantei 2020 USR PLUS la alegerile din 26 mai?

Lista USR PLUS europarlamentare 2019. Candidati USR PLUS europarlamentare 2019. Alianta 2020 USR PLUS a prezentat o lista completa de 43 de candidati la alegerile europarlamentare, care este deschisa de Dacian Ciolo. In termen de cel mult 10 zile de la inregistrare, BEC trebuie sa valideze listele de semnaturi si dosarele de candidati.

Lista USR PLUS europarlamentare 2019. Candidati USR PLUS europarlamentare 2019:

Candidati alegeri europarlamentare 2019

1 Dacian Ciolos PLUS

2 Cristian Ghinea USR

3 Dragos Nicolae Pislaru PLUS

4 Clotilde Armand USR

5 Ioan Dragos Tudorache PLUS

6 Nicolae Stefanuta USR

7 Vlad Botos USR

8 Ramona Victoria Strugariu PLUS

9 Vlad Gheorghe USR

10 Alin Cristian Mituta PLUS

11 Naomi Reniutz Ursoiu USR

12 Valeriu Nicolae PLUS

13 Oana Toiu PLUS

14 Radu Ghelmez USR

15 Liviu Iolu PLUS

16 Radu Mihaiu USR

17 Andrei Ion PLUS

18 Iulian Lorincz USR

19 Adriana Cristian USR

20 Oana Popescu PLUS

21 Camelia Crisan USR

22 Anca Majaru PLUS

23 George Taranu USR

24 Bogdan Deleanu PLUS

25 Stefan Palarie PLUS

26 Silviu Gurlui USR

27 Alexandru Grigorescu Negri PLUS

28 Teodora Stoian USR

29 George Gima PLUS

30 Alexandru Varzaru USR

31 Raluca Amariei USR

32 Anca Radu PLUS

33 Miroslav Tascu Stavre USR

34 Gabriela Maria Mirescu Gruber PLUS

35 Florin Andrei USR

36 Catalina-Teodora Sofron PLUS

37 Sorin Dan Clinci PLUS

38 Emanuel Stoica USR

39 Iulian Craciun PLUS

40 Octavian Berceanu USR

41 Daniela Serban PLUS

42 Cristina Iurisniti USR

43 Elena Uram USR

Lista PMP europarlamentare 2019. Candidati PMP europarlamentare 2019. Traian Basescu, primul pe lista PMP!

Lista PMP europarlamentare 2019. Candidati PMP europarlamentare 2019. Fostul presedinte Traian Basescu va deschide lista PMP pentru alegerile europarlamentare, urmat de presedintele formatiunii, Eugen Tomac.

Colegiul National al PMP a votat marti lista celor 43 de candidati pentru Parlamentul European. Toti candidatii sunt membri ai PMP si ocupa functii la nivel de partid.

Candidati alegeri europarlamentare 2019

Lista PMP europarlamentare 2019. Candidati PMP europarlamentare 2019. Primele 10 locuri sunt ocupate de:

Traian Basescu – senator, presedinte de onoare al PMP

Eugen Tomac – profesor, deputat, presedinte PMP

Ioana Constantin – consultant management si comunicare, doctorand, secretar general adjunct al PMP

Marius Pascan – lector universitar, deputat, presedinte executiv al PMP

Simona Vladica – lector universitar, doctor in psihologie, presedinte PMP Calarasi

Robert Turcescu – deputat PMP

Teodora Desaga –consilier parlamentar, consilier local oras Bragadiru

Petru Movila – deputat, vicepresedinte PMP

Catalina Bozianu – deputat, presedinte al Organizatiei de Femei a PMP

Catalin Bulf – antreprenor, consilier judetean, presedinte PMP Arges si vicepresedinte PMP la nivel national.

Lista Pro Romania europarlamentare 2019. Candidati Pro Romania europarlamentare 2019. Cu cine participa partidul lui Victor Ponta la alegerile din 26 mai?

Lista Pro Romania europarlamentare 2019. Candidati Pro Romania europarlamentare 2019. Surprize mari pe lista Pro Romania pentru europarlamentare. Pe lista apar trei fosti premieri si un cantaret. Fostul premier PSD Victor Ponta deschide lista. El este secondat de comisarul european Corina Cretu , iar pe locul trei se afla fostul prim-ministru Mihai Tudose.

Urmatorul loc este ocupat de Iurie Leanca, fost premier al Republicii Moldova.

Candidati alegeri europarlamentare 2019

Lista Pro Romania europarlamentare 2019. Candidati Pro Romania europarlamentare 2019

Victor Ponta

Corina Cretu

Mihai Tudose

Iurie Leanca

Geanina Puscasu

Gabriela Podasca

Cristi Cosmin

Ioana Petrescu

Mihai Sturzu

Ionela Danciu

Candidati alegeri europarlamentare 2019

Iata ordinea partidelor pe buletinele de vot la europarlamentare 2019:

1. PSD

2. Alianta 2020 USR - Plus

3. Pro Romania

4. UDMR

5. PNL

6. ALDE

7. PRODEMO

8. PMP

9. Partidul Socialist Romania

10. Partidul Social Democrat Independent

11. Partidul Romania Unita

12. Uniunea Nationala pentru Progresul Romaniei

13. Blocul Unitatii Nationale - BUN

14. Greforiana-Carmen Tudoran

15. George-Nicolae Simion

16. Peter Costea