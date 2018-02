Când zahărul poate fi mai eficient decât antibioticele

Sa presari zahar peste o rana, contribuie la vindecare mai mult decat antibioticele, potrivit unui studiu recent. Noile cercetari arata ca medicina alternativa din Africa detine cheia tratarii ranilor printr-o metoda care sfideaza medicina moderna.

Potrivit studiului, zaharul absoarbe apa din rana si astfel accelereaza procesul de vindecare. Intrucat bacteriile au nevoie de apa pentru a supravietui, rana se inchide fara complicatii. Cel care a condus echipa de cercetare, Moses Murandu, de la Wolverhampton University, a crescut in Zimbabwe, unde tatal lui folosea zahar pentru a vindeca rani si a reduce durerea.



Cand s-a mutat in Marea Britanie, Murandu a constatat ca zaharul nu era recunoscut ca o metoda traditionala eficienta. Unul dintre pacientii care au primit un astfel de tratament ca parte a cercetarii este Alan Bayliss, din Birmingham, care era tratat la sectia de reabilitare a pacientilor cu membre amputate a spitalului Moseley Hall. Lui Alan i-a fost amputat piciorul drept de la genunchi in jos. In timpul recuperarii dupa operatie, ranile nu se vindecau asa cum trebuie. Asistentele l-au contactat pe Murandu, iar Bayliss a primit tratamentul cu zahar, iar in doua saptamani, rana se micsorase drastic. Pana acum, 35 de pacienti au primit acest tratament si au constatat pe propria piele rezultatele suprinzatoare, fara efecte adverse, scrie bzi.ro.