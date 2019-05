Când va face public Guvernul proiectul OUG privind serviciile ridesharing

Proiectul de ordonanţă ce reglementează serviciile de ridesharing ar putea fi pus pe Transparenţă săptămâna viitoare, însă vreau să acesta trebuie să fie echilibrat pentru toate părţile, să nu mai existe supărări nici din partea taximetriştilor, nici din partea celor de la Uber, a declarat miercuri ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, într-o conferinţă de presă care a avut loc la Palatul Victoria.

"Noi am avut o comunicare şi eu comunic foarte bine cu dânşii (reprezentanţii Uber, Clever şi Bolt - n. r.) şi i-am asigurat că ordonanţa va apărea într-un termen foarte scurt, dar nu avea cum să apară până nu finalizam tocmai problemele pe care ei ni le-au adus la cunoştinţă săptămâna trecută. Tocmai de asta, aşa cum am spus în intervenţiile pe care le-am avut şi pe posturile tv şi săptămâna trecută la conferinţă, săptămâna aceasta urma să avem întâlnirea. A avut loc întâlnirea, s-a ajuns la un consens. Probabil că săptămâna viitoare vom pune în Transparenţă această ordonanţă. Dar eu am discutat în permanenţă cu ei acest subiect, deci nu trebuie să îşi facă nimeni probleme. Tot ce vreau eu să vă spun este că această ordonanţă trebuie să fie echilibrată pentru toate părţile, să nu mai existe supărări nici din partea taximetriştilor, nici din partea celor de la Uber", a spus ministrul.



Întrebat ce le răspunde reprezentanţilor celor trei companii de ridesharing şi e-hailing din România, Uber, Bolt şi Clever, care au solicitat miercuri Guvernului "să arate că a auzit vocea consumatorilor" - a celor peste 200.000 de oameni care au semnat petiţia pentru reglementarea de urgenţă a serviciilor de ridesharing în mai puţin de două zile de la lansare - şi să publice "chiar azi" proiectul de ordonanţă de urgenţă care reglementează aceste servicii, şeful de la Transporturi a răspuns că nu avea cum să facă acest lucru, în condiţiile în care la ora 13:00 a fost o întâlnire de lucru pe acest subiect, scrie Agerpres.







"Astăzi nu aveam cum să o publicăm, pentru că astăzi la ora 13:00 a avut loc o întâlnire de lucru la Ministerul Transporturilor între reprezentanţii platformelor şi reprezentanţii de la Ministerul Transporturilor, Ministerul Dezvoltării, Ministerul Finanţelor şi Ministerul Comunicaţiilor, pentru a prelua observaţiile pe care reprezentanţii celor trei platforme le-au avut de făcut cu privire la proiectul de ordonanţă. De îndată ce se va finaliza, bineînţeles că va fi pus pe Transparenţă ca să vadă toată lumea, să nu fie niciun fel de suspiciune faţă de niciun partener public din România că acest lucru nu s-a făcut transparent şi fiecare îşi va putea aduce aportul. Deci, el va fi publicat într-un termen relativ scurt", a dat asigurări Răzvan Cuc.



Peste 200.000 de oameni au semnat petiţia pentru reglementarea de urgenţă a serviciilor de ridesharing, în mai puţin de două zile de la lansare, iar în acest context Asociaţia Coaliţia pentru Economia Digitală solicită Guvernului "să arate că a auzit vocea consumatorilor" şi să publice "chiar azi" proiectul de ordonanţă de urgenţă care reglementează aceste servicii.



"Peste 200.000 de oameni au semnat petiţia pentru reglementarea de urgenţă a serviciilor de ridesharing, în mai puţin de două zile. Solicităm Guvernului să arate că a auzit vocea consumatorilor şi să publice chiar azi proiectul de OUG promis. Am transmis acest mesaj şi reprezentanţilor Guvernului în cadrul unei noi întâlniri avute azi, a şasea din ultimele două luni, unde am discutat aspecte tehnice privind viitoarea reglementare", se arată într-o declaraţie de presă a Asociaţiei remisă miercuri AGERPRES.



Potrivit sursei citate, efectele acestei lipse de reglementare s-au regăsit în faptul că mii de şoferi nu mai au venituri şi în costuri chiar triple pentru cei care apelează la serviciile Uber, Clever şi Bolt.



"Între timp, simţim cu toţii efectele ordonanţei de modificare a Legii taximetriei: mii de şoferi nu mai au astăzi niciun venit şi 2,5 milioane de utilizatori fie nu pot găsi o maşină, fie trebuie să plătească costuri şi de până la de trei ori mai mari. Credem că urgenţa este întru-totul justificată. Fiecare zi care trece fără o decizie din partea Guvernului afectează direct milioane de oameni", susţine Asociaţia.



Asociaţia Coaliţia pentru Economie Digitală este o organizaţie independentă care reprezintă principalele companii de ridesharing şi e-hailing din România, Uber, Bolt şi Clever.



Asociaţia a lansat petiţia #continuam, o iniţiativă dedicată celor care doresc ca serviciile moderne de transport urban să continue să funcţioneze în România. Potrivit unui comunicat al asociaţiei, remis luni AGERPRES, petiţia poate fi semnată la adresa https://www.continuam.ro/ unde sunt disponibile toate informaţiile despre situaţia din acest moment de pe piaţa de ridesharing şi e-hailing.