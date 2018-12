Când se împodobește bradul de Crăciun?

Brad de Crăciun

Tu stii cand se impodobeste bradul de Craciun? Cand a fost impodobit primul brad, special pentru Craciun? Iti spunem noi.

Traditia si canoanele crestine stabilesc cand se impodobeste bradul de Craciun, iar ziua dedicata bradului este Ajunul de Craciun.

Daca vrei sa respecti cu strictete momentul cand se impodobeste bradul de Craciun atunci trebuie sa o faci exact in ziua de 24 decembrie.

Se spune ca primul brad de Craciun a fost impodobit la Riga, in Letonia, in anul 1510 de catre Luther King. Acesta impodobit cu lumanari un brad mic aflat in gradina casei lui dupa ce l-a vazut nins, sclipind in lumina lunii. De aici si pana la frenezia brazilor de Craciun impodobiti a fost doar o chestiune de timp.

Nu este deloc intamplator faptul ca bradul este unul din simbolurile Craciunului. Istoria incepe undeva pe la mijlocul secolul al saptelea, cand un calugar misionar a propovaduit Cuvantul lui Dumnezeu in Germania. Legenda spune ca el folosea un brad pentru a descrie Sfanta Treime prin forma trunghiulara a bradului.

In felul acesta oamenii au inceput sa considere bradul un simbol al crestinismului, sa-l venereze si sa-l considere Arborele lui Dumnezeu. Asa se face ca prin secolul al 12-lea bradul era agatat de tulpina, cu varful in jos, la intrarea in casa ca simbol ca acolo este un loc in care stau crestini.

Asta este legenda. De aici si pana la simbolistica din prezent a bradului de Craciun a fost doar o chestiune care a tinut de imaginatia oamenilor, de obiceiurile locului si de felul in care oamenii au inteles ca trebuie sa se bucure de frumusetea, optimisul si increderea pe care le aduce Sarbatoarea Craciunului.

Cand se impodobeste bradul de Craciun? Cand vrei, undeva in luna decembrie. Unii il impodobesc dupa mos Nicolae, altii asteapta Ajunul, unii se bucura de brazii de Craciun impodobiti pe strazi din primele zilele ale lunii decembrie, altii o fac doar cu cateva zile inainte de Craciun.