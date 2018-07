Când se culege mentă? Multă lume nu ştie şi face această mare greşeală

cand se culege menta

Cand se culege menta. Uscarea mentei se va face in locuri umbroase, lipsite de umiditate si bine aerisite

Cand se culege menta. Menta poate fi folosita verde sau uscata.

Dintr-un kilogram de menta cruda rezulta aproximativ 200 de grame de menta uscata, care se pastreaza in pungi de hartie, in camari lipsite de umiditate si racoroase.Frunzele proaspete de menta trebuie folosite imediat sau se pot depozita in frigider in pungi de plastic pentru cateva zile. Optional, menta poate fi congelata.

Menta este o planta perena de cultura cu miros aromat caracteristic, inalta de 50-120 cm, puternic ramificata chiar de la baza, tulpina in patru muchii evidente, cu frunze opuse, oval-lanceolate, flori violacee asimetrice, cu 4 lobi din care unul mare, grupate intr-o inflorescenta spiciforma alcatuita la randul ei din mai multe cime.

Menta este un gen de aproximativ 25-30 specii de plante din familia Lamiaceae, distribuite mondial, in Australia, America de Nord, Europa și Asia. Face parte dintr-o familie extinsa, alaturi de alte plante aromatice precum cimbrul, cimbrișorul, maghiranul, salvia și levantica.

Speciile de menta care se folosesc in scop terapeutic nu cresc spontan, majoritatea speciilor salbatice nu au calitatile medicinale ale asa-numitei “mente bune”. Prin “menta buna” se intelege, de fapt, o serie de trei specii de menta (care la randul lor au sute de varietati). Acestea sunt menta de apa (Mentha aquatica), menta dulce (Mentha viridis sau spicata) si hibridul primelor doua: menta piparata (Mentha piperita), care este cea mai folosita specie in prezent. In aceeasi categorie amintim si menta creata (Mentha crispa), menta frantuzeasca (Mentha pulegium). Toate speciile de menta sunt foarte aromate. In general, Mentha piperita poate substitui orice tip de menta, dar nu si invers. Ea are un gust puternic si mentolat, mai puternic la planta proaspata decat la cea uscata.

Cand se culege menta. Cultivarea mentei:

Toate speciile de menta prefera sa creasca intr-o zona cu climat umed, in locuri semi-umbrite. In general menta tolereaza diferite conditii de crestere, chiar si locurile uscate si insorite.

Menta este o planta care se extinde si se dezvolta rapid. Planta se inmulteste atat prin radacini subterane, numite rizomi , cat si prin seminte. Datorita rapiditatii de crestere, una sau doua plante de menta sunt suficiente pentru uzul casnic. Unele specii de menta pot fi mai invazive decat altele. Asadar, cand plantezi menta ai grija ca aceasta sa nu se raspandeasca in zone nedorite ale gradinii.

Cultivatorii prefera sa planteze menta prin rizomi. Plantand seminte exista riscul ca unele sa fie infertile sau sa fie o alta specie de menta decat cea dorita. Menta mai este cultivata de gradinari alaturi de alte plante deoarece mirosul acesteia alunga unele dintre insectele daunatoare.

Recoltarea si pastrarea mentei:

In situaţia în care materia prima va fi folosita pentru extragerea uleiului volatil, atunci recoltarea va fi efectuata cand 50% din inflorescenţe sunt deschise; daca se doreşte ca materia prima sa intre în componenţa unor ceaiuri, ca material uscat, atunci recoltarea va fi efectuată cand 30-40% din plante au înflorit. Recoltarea masei vegetative aeriene se efectuează prin cosit cu o cositoare mecanică. Se recomanda sa se recolteze in ritmul distilarii, pentru a mentine calitatea uleiului.

Recoltarea frunzelor poate incepe atunci cand frunzele au lungimi de 5-6 cm, cand uleiul volatil ajunge la o cantitate optima si se realizeaza in mai multe etape. Se poate recolta frunza cu frunza si se obţine, astfel, un material vegetal de cea mai buna calitate. Recoltarea se va face in prima parte a zile, intre orele 10-14, pe timp insorit si calduros, fara vant, roua sau ceaţa, iar frunzele trebuie să fie zvantate pentru a avea conţinutul maxim in ulei volatil.