”Când joacă nr. 1...”. Reacția fabuloasă a organizatorilor Australian Open și a adversarei lui Halep

"Când numărul 1 joacă, poți doar s-o apreciezi", a scris pagina de Twitter de la Australian Open, după o lovitură excelentă a Simonei Halep, la 3-1.

Clipul postat de organizatori o surprinde pe adversara Simonei, Naomi Osaka, zâmbind cu subînțeles după o nouă lovitură imbatabilă a sportivei din România.

When the world number one is on, you can't help but appreciate it...



Halep leads Osaka 3-1 in the second set. #AusOpen pic.twitter.com/fu6uvFFhdn