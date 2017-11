Când începe Black Friday 2017. Tot ce trebuie să ştii pentru a nu rata mega-reducerile din acest an

Black Friday 2017 România se organizeaza in data de 17 noiembrie 2017. Conform traditiei americane, Black Friday 2017 este in ultima vineri a lunii noiembrie, adica pe 24 noiembrie 2017, insa in tara noastră retailerii au preferat sa "fure" startul campaniei de reduceri. Cu toate acestea, trecutul ne spune ca e foarte posibil sa avem doua perioade de reduceri, care se pot extinde peste ambele weekend-uri sub numele de Black Weekend 2017.

Black Friday 2017, ziua cu cele mai mari reduceri din an, se anunta a fi o zi de senzatie, datorita experientei acumulate in fiecare an, atat de magazine cat si de cumparatori, dar si datorita diversitatii magazinelor participante.

Sfaturi pentru Black Friday 2017

Black Friday 2017. Asigurati-va ca informatiile produselor afisate in magazinul online sunt complete si ofera suficiente detalii pentru clienti, astfel incat acestia sa ia o decizie si sa nu fie necesare intrebari suplimentare. Astfel se va reduce volumul de interactiune cu clientii in procesul pre-sales si numarul de retururi va fi mai redus.

Pretul este un subiect dezbatut des in perioada reducerilor. Pretul promotional trebuie sa fie cel mai mic pret din ultimele 30 de zile, conform legii 650 (in special articolul 34). Clientii asteapta Black Friday tocmai pentru ca exista reduceri semnificative. Atentie la alinierea politicii de reduceri cu legislatia!

Black Friday 2017. Black Friday se diferentiaza printr-un trafic semnificativ mai mare decat in restul anului. Iar comportamentul consumatorilor este unul tranzactional, adica nu doar vor naviga, ci si vor plasa un numar de comenzi semnificativ mai mare. Asigurati-va ca atat hardware-ul cat si software-ul este pregatit sa sustina atat volumul de trafic cat si volumul de comenzi. O modalitate de a va asigura este load testingul, utilizand scenarii cat mai aproape de realitate, nu doar navigare. O abordare eficienta pentru infrastructura de Black Friday este folosirea unei platforme Cloud, care va permite o scalare dinamica a resurselor. Investitia trebuie privita din perspectiva oportunitatilor si beneficiilor pe care le aduce business-ului si flexibilitatea pe care o ofera.

Clientii asteapta ca produsele expuse pentru Black Friday sa fie disponibile in stoc. Negociati cantitati bune si asigurati-va ca oferiti informatie in timp real despre disponibilitatea produselor. Produsele sa fie in stoc, disponibile pentru livrare imediata sau conform disponibilitatii anuntate.

In functie de categoriile de produse pe care le comercializati, e de luat in calcul si procesul post-vanzare dupa aceasta campanie. Unii clienti vor dori schimbarea produsului sau retur. Volumul nu va fi ca intr-o luna obisnuita, asa ca pregatiti-va pentru a putea procesa solicitarile si ofriti estimari realiste pentru timpul de prelucrare si procesare al returirilor.

Black Friday 2017. „De la an la an, Black Friday este un fenomen din ce in ce mai spectaculos. Plecand de la succesul Black Friday de anul trecut ne-am pregatit in ultimele 10 luni si vom avea oferte foarte bune pentru tot ceea ce isi doresc clientii”, a declarat Tudor Manea, General Manager eMAG.

Astfel, numeroase produse vor fi la preturi Black Friday, de la televizoare, telefoane, laptopuri, fashion si articole sportive, pana la electrocasnice, accesorii pentru casa si gradina, produse de ingrijire personala, mobila, jucarii si anvelope, iar ele vor putea fi achizitionate si in rate fara dobanda, prin intermediul cardurilor partenere. Alaturi de eMAG, in aceasta editie vor participa si peste 4.000 de selleri din Marketplace.

Black Friday 2017. Inca din 2011, cand eMAG a organizat pentru prima data Black Friday in Romania, fenomenul s-a bucurat de un real succes si a avut cresteri considerabile de la an la an.

Black Friday 2017. Estimari pentru Black Friday 2017

Anul trecut, vanzarile de Black Friday au depasit 120 de milioane de euro, in crestere cu 20% fata de 2015 si cu 60% mai mari fata de 2014. Pentru 2017, ARMO estimeaza o valoare a retailului online autohton de peste 2,5 miliarde de euro si un potential de dublare a acestei valori pana in 2020.

Black Friday 2017. ”Comertul online in Romania are un potential foarte bun de crestere asa cum o arata si cifrele post-Black Friday. Explicatia e simpla - clientii au acces la o gama vasta de produse, pot face comparatie de preturi, este asadar un canal perfect transparent, beneficiaza de servicii cu valoare adaugata si, in plus, economisesc timp si bani. Pentru magazine, avantajele sunt legate de investitia initiala minima in deschiderea magazinului, costurile reduse de operare si accesul la un numar mult mai mare de clienti”, a declarat Florinel Chis, director executiv al Asociatiei Romane a Magazinelor Online.

Anul trecut comertul online din Romania a avut un avans de 38% la o valoare de 2,05 miliarde de euro, conform raportului european privind comertul electronic realizat de Global Ecommerce Association. Romania s-a clasat astfel pe primul loc in Europa dupa rata de crestere si pe locul doi la nivel global, dupa Australia, care a inregistrat un avans de 40%, conform www.wall-street.ro.