"Când îl văd așa verde la față pe Dragnea..." Ponta dezvăluie motivul ascuns al delirului mediatic

Fostul premier Victor Ponta îi ia peste picior pe Liviu Dragnea și Darius Vâlcov după afirmațiile incredibile din cursul zilei de marți. "Așa cred că scapă de închisoare și merg la ospiciu?", se întreabă Ponta.

Liviu Dragnea a declarat, marţi seara la Antena 3, că a existat o tentativă de asasinat la adresa sa, patru cetăţeni străini venind în România cu acesta scop, la iniţiativa unui om celebru în lume.

Cu câteva ore mai devreme, eminența cenușie a PSD-ului, Darius Vâlcov, a spus că în anul 2015 i s-a propus să trădeze PSD şi i s-a oferit funcţia de premier, subliniind că „s-a dorit să fie racolat de KGB", dar a refuzat acest lucru.

"Dimineata am aflat ca pe Valcov a vrut sa il racoleze KGB in 2015 ( de fata cu patronul de la "Phoenicia" la care statea Dragnea la hotel in Navodari in 2017) / seara am aflat ca pe Dragnea vrea sa il asasineze Soros - cand i-a trimis Basescu de la PD stia el ca doar asa distruge PSD!!!

Ori oamenii astia iau aceleasi droguri ori mint de ingheata apele si isi bat joc de toata lumea / sau cred ca scapa de inchisoare si merg la ospiciu? Cand il vad asa verde la fata pe Dragnea imi este teama ca prima varianta este cea adevarata! In ambele situatii nota de plata va fi achitata de Romania!

Ps - am vazut ca Dragnea a reluat prostia cu George Maior care a facut ProRomania/ cred ca Maior isi merita toate jignirile si minciunile cu care il improasca Dragnea - cat timp nu riposteaza la aceste mizerii ( si tace cum tacea cand se ruga Dragnea de el sa ii angajeze tanara iubita la SRI - sau cand se milogea sa il duca la Washington sa faca poze cu oficiali americani) nu are de ce sa se planga!", a scris Victor Ponta marți seara pe Facebook după interviul halucinant al șefului PSD la Antena 3.

Dragnea, a afirmat marţi seară că ambasadorul României în SUA, George Maior, a conceput şi participă la un proiect politic cu partidul Pro România, condus de Victor Ponta.

"Este (n.r. - George Maior) cel care a conceput şi participă la un proiect politic acum. Proiectul politic cu partidul ăsta al lui Ponta", a spus Dragnea la Antena 3.

Întrebat dacă Maior este implicat în acest proiect, Dragnea a răspuns afirmativ.

"Cum să nu? Sigur. Bineînţeles că e implicat. El n-a ieşit din politică. Şi când era şef la SRI era implicat în politică. El era implicat în toate partidele. În special în PSD, dar în toate partidele. Să nu credeţi că Maior la SRI era aşa, o zână şi era Coldea ăla rău. Coldea nu putea să facă nicio acţiune cât de mică fără aprobarea lui Maior. Aşa funcţionează SRI. Acolo nu există ca prim-adjunctul sau vreun adjunct să facă ceva fără aprobarea directorului instituţiei. Aia e puşcărie. Deci, ca să-nţeleagă toată lumea. Ştiu că s-a-ncercat să se creeze imaginea 'Domne, Maior era băiat bun, era civilul de-acolo'. Nu. Nu există. Toate acţiunile - şi ilegale - în care a fost implicat SRI au fost cu aprobarea lui Maior. Unele chiar la iniţiativa lui", a susţinut Liviu Dragnea.