Când își va lansa România programul "Apollo"?

În ultimii ani ne-am obișnuit să nu ne "iasă" nimic. Rând pe rând, toate obiectivele mari, de amplitudine națională au fost ratate. Eșec după eșec, neîmplinire după neîmplinire, asta am numărat.

O tara de 20 de milioane de oameni, a 40-a economie a lumii, care pregateste in fiecare an zeci de mii de ingineri rateaza an de an posibilitatea de a construi 123 de kilometri de autostrada care sa strabata Carpatii si sa lege Marea Neagra de Europa Centrala. Pentru ca esecul sa fie si mai dureros, in ultimii 30 de ani s-au facut 10 studii de fezabilitate numai pentru a confirma si traseul si solutia tehnica indicate in primul dintre ele, cel facut in anii 80, sub teroarea piticului din Scornicesti



A 40-a economie a lumii nu reuseste sa construiasca cateva spitale regionale, darmite unul republican.







A 40-a economie mondiala opereaza cu niste cai ferate pe care trenurile merg cu viteze mai mici decat acum 30, 40 sau chiar 50 de ani.



A 40-a economie a lumii se uita paralizata de imobilism cum i-a plantat Dumnezeu in platoul continental al marii cateva sute de miliarde de metri cubi de gaze si nu stie ce sa faca cu ele.



A 40-a economie a lumii sta cu sute de milioane de tone de carbune uitate in subteran, desi toti am aflat ca Ursula von der Lynen s-a inscaunat presedintele Europei sub juramantul ca va decarbonifica continentul pana in 2020.



A 40-a economie a lumii numara zilele ramase pana la expirarea duratei de viata a reactoarelor de la Cernavoda, fara sa faca nimic pentru a compensa aceasta.



A 40-a economie a lumii doarme peste rezervele de gaze on-shore detinute si nu catadicseste sa isi conecteze propriul popor la distributia de gaze.



O tara de 20 de milioane de oameni, a saptea cea mai populata a Uniunii Europene, partener strategic al celei mai mari puteri militare din istoria omenirii nu este in stare sa fie nici macar prezenta in sala unde se desfac si se fac treburile din Republica Moldova, republica populata cu 82% romani si finantata aproape exclusiv de la Bucuresti.



A saptea cea mai populata tara din Uniunea Europeana, a 10-a cea mai mai mare economie a Uniunii nu reuseste sa intre in OECD, dar atinge performanta incredibila de a fi data la o parte din Consiliul de Securitate al ONU pentru micuta Estonie, un stat cu doar 2 milioane de locuitori, scrie analistul Petrișor Peiu în Ziare.com