Când este LUNĂ PLINĂ în 2018: Lista completă a zodiilor afectate de acest fenomen

Fenomenul de Lună plină are loc de 13 ori în 2018: de două ori în ianuarie și martie, deloc în februarie și câte o dată în fiecare din celelalte luni. Astfel, în 2018 avem de două ori fenomenul de Lună albastră (o a doua lună plină, pe durata aceleiași luni calendaristice – termenul nu are nimic de a face cu culoarea Lunii de pe cer): pe 31 ianuarie și pe 31 martie. Iar data de 31 ianuarie 2018 este una specială din două motive: tot atunci are loc și o eclipsă totală de lună. A doua eclipsă de lună din 2018 va avea loc pe data de 27 iulie.