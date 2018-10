Când cade Paştele în 2019. Românii vor avea o săptămână întreagă liberă

Anul viitor, credinciosii se vor putea bucura de o minivacanta prelungita, cu ocazia Pastelui ortodox.

In anul 2019, Pastele ortodox va fi sarbatorit de credinciosi pe data de 28 aprilie. Romanii vor avea liber in prima si in a doua zi de Paste, dar si in Vinerea Mare.



Astfel, credinciosii vor avea o minivacanta de patru zile, iar cine isi poate lua liber si marti, 30 aprilie, se va putea bucura, de 6 zile nelucratoare, 1 mai fiind tot o zi libera, scrie kanald.ro.