Cancerul de colon: Cauze și simptome

cancerul de colon

Cancerul de colon este o afectiune tumorala a colonului (intestinului gros). Cancerul rectal afecteaza ultimii centimetri ai colonului, astfel incat impreuna cele doua afectiuni poarta denumirea de cancere colorectale.

Cancerul de colon. Majoritatea cancerelor de colon debuteaza ca si proliferari benigne de celule, sub forma polipilor colonici. In timp, unii dintre acesti polipi se pot transforma malign in cancer de colon.

Polipii pot fi de dimensiuni mici si de cele mai multe ori sunt asimptomatici. Din acest motiv, medicii recomanda efectuarea de teste de tip screening, care pot depista acesti polipi inainte ca acestia sa degenereze malign.

Cancerul de colon. Simptome

Semnele si simptomele cancerului de colon sunt:

- Modificarile tranzitului intestinal, incluzand aici diareea sau constipatia, precum si modificarea consistentei scaunului pe o perioada mai mare de timp;

- Sangerarea rectala sau prezenta de sange in scaun;

- Disconfortul abdominal persistent – crampe, balonari sau durere;

- Senzatia de evacuare incompleta a continutului intestinal dupa defecatie;

- Slabiciunea musculara si fatigabilitatea;

- Scaderea ponderala marcata fara o cauza aparenta.

Multi dintre pacientii cu cancer de colon nu prezinta simptome in stadiile incipiente ale bolii. Cand acestea apar, depind foarte mult de marimea tumorii si localizarea sa la nivelul intestinului gros.

Cand este necesar sa mergi la medic

Este indicat sa mergi la medic atunci cand observi oricare dintre simptomele cancerului de colon, cum ar fi prezenta de sange in scaun sau modificarile tranzitului intestinal. Intrebati-va medicul in legatura cu oportunitatea efectuarii unor teste de tip screening pentru depistarea cancerului de colon, conform sfatulmedicului.ro.

Ghidurile recomanda ca acest screening sa se initieze la varsta de 50 de ani. Medicul poate recomanda o frecventa mai mare sau mai redusa a repetarii testelor screening, in functie de prezenta sau absenta unor factori de risc suplimentari; un astfel de factor este prezenta unui istoric familial de cancer de colon.

Cancerul de colon. Cauze

Nu este clar ce anume cauzeaza cancerul de colon. Cancerul apare atunci cand celulele din structura colonului se modifica. Celulele normale cresc si se divid intr-o maniera ordonata, asigurand o functie normala. Uneori insa, aceasta crestere scapa de sub control, astfel incat celulele se divid exagerat, intr-un mod continuu. Dupa o perioada de latenta, astfel de agregate celulare aflate in continua crestere vor alcatui tumorile, care pot afecta portiuni de dimensiuni diferite ale mucoasei colonului sau rectului.