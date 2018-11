Alimente care pot preveni cancerul

Cancer - Alimente care previn cancerul

Cancerul este o boală greu de învins, dar care poate fi prevenită, dacă știi ce alimente să consumi.

Trebuie doar să ai un stil de viață sănătos, cu o alimentație completă și cât mai naturală. Din rândul alimentelor care nu trebuie să-ți lipsească niciodată din bucătarie, următoarele sunt primordiale în prevenirea acestei boli: legumele din familia cruciferelor, vinul, ceaiul verde, vitamina D, acidul folic sau vitamina B9, legumele care au culoarea verde închis, ghimbirul și curcuma, fasolea și lintea, ciocolata, fructele de pădure.

1. Vinul. Consumat in cantitatie moderate, vinul rosu in special, pastreaza niste proprietati de la strugurii din care este facut si este foarte sanatos. Din ce in ce mai multi medici recomanda un pahar de vin pe zi pentru a preveni cancerul si pentru o mai buna circulatie a sangelui.



2. Legumele din familia cruciferelor. Este vorba de legume ca: varza, broccoli, conopida. Au foarte multe proprietati care previn aparitia cancerului si un elementul-minune, si anume seleniu.



3. Ceaiul verde. Incepe ziua prin a bea o ceasca de ceai verde, cald sau rece.



4. Vitamina D. Nu este chiar un aliment, insa este un ingredient care ajuta si el la impiedicarea aparitiei cancerului. Mai multe studii au aratat ca previne in special cancerul de colon si cel mamar. Vitamina D o gasim in oua, ciuperci, peste: somn, somon, sardine sau macrou.



5. Acidul folic sau vitamina B9 este parte din complexul de vitamine B, care contin si ele proprietati impotriva cancerului. Oamenii care au o alimentatie ce nu contine macar putin acid folic, au sanse mai mari de aparitie a cancerului. Legumele cu frunze verzi ca sparanghelul, fasolea, mazarea si lintea sunt bogate in acid folic, potrivit foodstory.ro.



6. Legumele care au culoarea verde inchis. Se suprapun cu cele din familia cruciferelor si includ spanacul si sfecla. Acestea contin beta-caroten, luteina si zeaxantina si sunt bogate in acid folic.



7. Ghimbirul si curcuma. Daca ghimbirul are proprietatii anti-inflamatorii foarte puternice, curcuma poate sa ucida celulele canceroase foarte repede. Dau aroma mancarurilor si aduc beneficii pentru sanatate.



8. Fasolea si lintea. Proprietatile lor sunt asociate cu riscul scazut de cancerul la colon.



9. Ciocolata. Chiar daca cele mai multe studii arata ca ciocolata nu are un efect tocmai bun asupra organismului nostru, se pare ca ea contine catechine, substante antioxidante ce ofera protectie impotriva bolilor de inima si a cancerului.



10. Fructele de padure. Contin antioxidanti si acid elagic care impiedica tumorile sa creasca.