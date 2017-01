Campionul olimpic la decatlon Ashton Eaton se retrage din activitate

Dublul campion olimpic la decatlon, Ashton Eaton (28 ani), și-a anunțat miercuri retragerea, susținând că a dat tot ce a putut sportului, scrie Reuters, citat de Agepres.





''Am dat totul decatlonului. Am făcut tot ce am putut. Mulțumesc pentru că a fost cea mai bună perioadă a vieții mele. Acum mă retrag'', a scris Eaton, pe Twitter.



Eaton a fost medaliat cu aur la decatlon atât în 2012, la JO de la Londra, cât și în 2016, la JO de la Rio de Janeiro.



Ashton Eaton deține recordul mondial atât la decatlon, cât și la heptatlon indoor.