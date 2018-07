Președinta Croației, în extaz după calificarea echipei naționale în finală. FOTO incendiar

Campionatul Mondial din Rusia 2018, în faza semifinalelor. Croația a câștigat meciul cu Anglia și la capitolul femei de top care susțin cele două echipe. În timp ce premierul britanic Theresa May se confruntă cu multiple probleme - scandal pe Brexit, summit-ul NATO, miniștri demisionari - președinta Croației, Kolinda Grabar Kitarovic s-a distrat de minune în Rusia, alături de echipa țării sale, potrivit The Mirror. Președinta Croației, nevoită să meargă la Bruxelles la summit-ul NATO i-a înmânat un tricou Theresei May.

Kolinda Grabar, președinta Croației, s-a remarcat la Mondialul din Rusia după ce a făcut show în tribune sau a intrat în vestiarul echipei după ce Croația a bătut Danemarca - și i-a îmbrățișat pe toți jucătorii atunci când erau semi-goi. Și-a rezervat cea mai mare îmbrățișare pentru căpitanul echipei, fostul star Spurs Modric.

În 2016 fotografii incendiare care ar fi arătat-o pe șefa statului croat în bikini au devenit virale pe net...Dar s-a dovedit că nu era Kolinda Grabar, ci nodelul american Coco Austin, soția rapper-ului Ice T.

Președinta Croația a făcut spectacol în loja oficială la sfertul de finală câștigat de echipa țării sale în fața Rusiei. Kolinda Grabar-Kitarović a dansat în fața lui Medvedev, apoi cu jucătorii croați la vestiar.

Croatian President Kolinda Grabar-Kitarović and Croatian Federation President (and former world class player) Davor Suker celebrating go ahead goal. pic.twitter.com/Bw497vB8Am