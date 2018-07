Campionatul Mondial de Fotbal 2018. Veste de ultimă oră de la Moscova. Declarație bombă

Vladimir Putin

Campionatul Mondial de Fotbal 2018. Preşedintele Vladimir Putin i-a mulţumit personal preşedintelui FIFA, Gianni Infantino, pe scena teatrului Balşoi din Moscova, pentru încrederea arătată Rusiei de a organiza Cupa Mondială de fotbal din 2018.

Campionatul Mondial de Fotbal 2018. ''Sper că ne-am ridicat la nivelul aşteptărilor şi am justificat suportul primit în organizarea turneului final. Mulţumesc pentru încrederea arătată Rusiei ca ţară care îşi ţine cuvântul dat, care îşi respectă partenerii şi care susţine spiritul şi principiile sportului'', a spus Putin într-o alocuţine susţinută sâmbătă seara, potrivit Agerpres.ro.



Campionatul Mondial de Fotbal 2018. Cu puţin timp înainte, Infantino afirmase că turneul final din Rusia a fost organizat la cele mai înalte standarde, beneficiind la fiecare meci de un public numeros şi înregistrând incidente minime.



Campionatul Mondial de Fotbal 2018. ''Găzduirea Cupei Mondiale de fotbal 2018 a îmbunătăţit imaginea pe care o are Rusia în exterior'', declara în urmă cu câteva zile preşedintele Comitetului de organizare, Arkadi Dvorkovici.



Campionatul Mondial de Fotbal 2018. "Imaginea Rusiei se apropie acum de ceea ce este de fapt ţara noastră. Rezultatul este superb, Rusia şi-a schimbat reputaţia. Rusia este de fapt mult mai bună decât au impresia unii oameni din Occident", a spus acesta.



Campionatul Mondial de Fotbal 2018. Gazda Mondialului din acest an a alocat peste 11 miliarde dolari pentru pregătirea în cele mai bune condiţii a turneului final, cei mai mulţi bani îndreptându-se spre construirea sau refacerea numeroaselor facilităţi sportive.