Campionatul Mondial de Fotbal 2018. Croația-Anglia, meciul care încheie SEMIFINALELE CM 2018 -Rusia

Campionatul Mondial de Fotbal 2018. Croația și Anglia dau miercuri seara, de la ora 21, ultimul examen din SEMIFINALELE CM 2018 din Rusia. După ce Franța s-a impus în fața Belgiei, cu 1-0, diseară se afla adversara Franței cu care se va duela în FINALA CAMPIONATULUI MONDIAL DE FOTBAL 2018.

Campionatul Mondial de Fotbal 2018. Cele două echipe s-au înfruntat o singură dată la un turneu final, la EURO 2004 din Portugalia, când englezii s-au impus cu 4-2 şi s-au calificat în sferturi.

Prima confruntare dintre cele două echipe a avut loc pe 24 aprilie 1996, pe Wembley, când meciul amical s-a încheiat cu o remiză albă (0-0). Al doilea şi ultim amical a fost câştigat de Anglia (3-1), în meciul jucat pe 20 august 2003 pe arena Portmand Road a lui Ipswich Town.

Campionatul Mondial de Fotbal 2018. Echipele probabile:

Croația: Subasic – Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic, Rakitic, Modric, Rebik, Kramaric, Perisic, Mandzukic. Selecţioner: Zlatko Dalic.

Anglia: Pickford – Walker, Stones, Maguire – Trippier, Henderson (Eric Dier), Alli, Lingard – Young, Sterling, Kane.

Selecţionerul Croaţiei, Zlatko Dalic, a declarat înaintea semifinalei Cupei Mondiale de fotbal cu Anglia, programată miercuri la Moscova, că meciul cu selecţionata Albionului se anunţă dificil, dar jucătorii săi nu se tem de nimeni, relatează Agerpres.

”Suntem concentraţi pe Anglia, o echipă tânără, de foarte bună calitate, care s-a descurcat uşor cu Suedia, un adversar dificil. Ştim că şi Anglia ne analizează jocul. Îi respectăm, dar credem în forţele noastre şi nu ne temem de nimeni. Anglia are Premier League, un campionat mult mai puternic ca al nostru. Nu eram aşteptaţi să fim aici, dar merităm să fim aici”, a declarat Dalic în conferinţa de presă de duminică.

Selecţionerul croat a adăugat că pentru o ţară mică această semifinală reprezintă deja un succes: ”Suntem o ţară mică şi pentru noi era importantă să urcăm pe scara mondială. Înainte de semifinala de la Mondialul 1998, puţini oameni cunoşteau Croaţia şi a fost bine pentru promovarea unei ţări noi independente. Tot ce se petrece în Croaţia, cu rezultatele noastre, este o nebunie. Oamenii sărbătoresc succesele noastre în stradă, ceea ce spune mult. Pentru noi e deja un succes că am ajuns aici. Ţări mari ca Argentina, Brazilia sunt deja în vacanţă. Dacă noi am fi avut banii Angliei, cine ştie câte am fi avut în mâna noastră (trofee – n.r.)”.

Croaţii au disputat până acum două meciuri cu prelungiri şi lovituri de departajare, în optimi şi în sferturi, dar Dalic nu crede că jucătorii săi vor fi obosiţi în semifinala cu Anglia: ”Să jucăm de două ori 120 minute, nu a fost uşor. Câţiva jucători au mici probleme fizice, dar când eşti în semifinale ai o motivaţie, asta îţi dă o nouă forţă, o nouă energie”.

Campionatul Mondial de Fotbal 2018. Pisica surdă Ahile, considerată oracolul oficial al Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, a prezis marţi victoria Belgiei în semifinala cu Franţa, programată la Sankt Petersburg.

Pronosticul a fost făcut la Muzeul Ermitaj din Sankt Petersburg în care locuieşte felina devenită acum celebră. Pisica s-a remarcat ca oracol la Cupa Confederaţiilor din 2017, când toate prezicerile ei s-au adeverit.



La Cupa Mondială din Rusia, Ahile a prezis corect victoriile din meciurile Rusia - Arabia Saudită (5-1), Rusia - Egipt (3-1), Iran - Maroc (1-0) şi Brazilia - Costa Rica (2-0).



Campionatul Mondial de Fotbal 2018. Pisica Ahile, succesoarea caracatiţei Paul care a fost infailibilă la CM 2010 din Africa de Sud, a eşuat însă la alegerea învingătoarei la meciurile Suedia - Elveţia (1-0) şi Argentina - Nigeria (2-1).

Semifinalişti în 1986, belgienii visează la prima lor finală mondială. Pentru a ajunge în ultimul act, "dracii roşii" trebuie să treacă de Franţa, chiar selecţionata care i-a învins în finala mică din urmă cu 32 de ani. Ambele echipe au impresionat la actualul turneu final, astfel că puţini pot spune cu certitudine care dintre cele două echipe va fi finalista. Mai jos vă prezentăm marile atu-uri avute de naţionalele lui Didier Deschamps şi Roberto Martinez, în viziunea FIFA. Mai multe detalii pe fifa.com.

Campionatul Mondial de Fotbal 2018. UPDATE: Cum vede presa din Franța

Mbappé, le Bleu redouté par les Diables rouges pic.twitter.com/AJTY0qkRQW — Le Parisien (@le_Parisien) July 10, 2018

Campionatul Mondial de Fotbal 2018. Franţa: Versatilitatea

Nu cu mult timp în urmă, Didier Deschamps a fost criticat pentru faptul că "Les Bleus" au o mie de feţe şi nicio identitate. În fapt, această aparentă carenţă s-a transformat într-un veritabil atu la Mondialul din Rusia. În grupe, Franţa a fost formaţie pragmatică, apoi contra Argentinei s-a transformat într-o formaţie extrem de spectaculoasă, pentru ca împotriva Uruguayului să fie extrem de solidă defensiv şi de o eficienţă maximă. Trei echipe diferite ale Franţei? Nu, aceeaşi, dar capabilă să interpreteze partituri diferite, scrie digisport.ro.

Franţa ştie cum să îşi adapteze stilul în funcţie de adversar, iar această abilitate este una extrem de rară în fotbalul actual. "Les Bleus" pot să joace 4-3-3 un meci, pentru ca în următorul să treacă la 4-2-3-1. Într-unul Deschamps poate să se folosească de statura şi detenta lui Giroud, pentru ca în altul să mizeze pe viteza lui Mbappe, care poate destabiliza orice apărare. Aşa cum am văzut în timpul acestui turneu final, nu există echipă slabe, chiar şi giganţi ca Spania sau Germania chinuindu-se încercând să îşi facă jocul lor obişnuit. Posesia nu asigură însă victoriile, dar opţiunile multiple da. Iar Franţa are din plin variante.

2 şuturi pe poartă a avut Franţa contra Uruguayului, echipa cu cea mai bună defensivă de la Mondial, ambele având acelaşi rezultat: mingea a poposit în plasa porţii lui Muslera

Campionatul Mondial de Fotbal 2018. Belgia: spiritul de echipă

Belgienii au sosit în Rusia cu unul dintre cele mai bune loturi, însă cel mai mare succes e că au reuşit să stabilească nişte conexiuni excelente între marile vedete ale echipei. Acest lucru poate să pară banal, dar e de o importanţă capitală, în condiţiile în care în trecut nu a fost mereu aşa. Forţa grupului şi bucuria de a juca împreună s-au văzut în două momente cheie: când au fost conduşi de Japonia cu 2-0 şi apoi în sferturi, cu Brazilia.

Trioul magic Eden Hazard, Kevin de Bruyne şi Romelu Lukaku a ieşit la rampă de fiecare dată a fost nevoie de el. Dar, dincolo de ei, Belgia joacă precum o echipă, lucru relevat şi de faptul că nu mai puţin de 9 marcatori diferiţi şi-au trecut numele pe tabela de marcaj la turneul final. Fiecare îşi joacă partea lui, spre binele echipei.

Campionatul Mondial de Fotbal 2018. Anunţul de ultimă oră făcut de preşedintele UEFA

"Nu sunt surprins, deoarece fotbalul este organizat diferit în Europa. Există mai multă infrastructură, mai mult staff tehnic. Noi lucrăm într-un mod total diferit şi această diferenţă va creşte tot mai mult în fiecare an", a declarat Ceferin în cursul unei conferinţe de presă pe care a susţinut-o luni, la Riga, capitala Letoniei.

Campionatul Mondial de Fotbal 2018. Programul meciurilor de azi

Semifinale:

10 iulie, ora 21:00 Franța - Belgia (Sankt Petersburg) TVR 1, TVR HD

11 iulie, ora 21:00 Croația - Anglia (Moscova/Lujniki) TVR 1, TVR HD

Locul 3:

14 iulie, ora 17:00 - echipa învinsă în semifinala 1 - echipa învinsă în semifinala 2 (Sankt Petersburg) TVR 1, TVR HD

Campionatul Mondial de Fotbal 2018. Când are loc finala?

15, iulie, ora 17:00 - câștigătoarea semifinalei 1 - câștigătoarea semifinalei 2 (Moscova/Lujniki) TVR 1, TVR HD

Jurnaliştii de la "The Guardian" au realizat un top al celor mai frumoase meciuri din istoria Cupei Mondiale. Surprinzător, dar ziariştii acestei publicaţii au ajuns la concluzia că meciul România - Columbia 3-2, de la Cupa Mondială 1994, a fost cel mai spectaculos din istiria CM.

"Întreabă 1.000 de fani ai fotbalului care este cel mai tare meci pe care l-au văzut în viaţa lor şi vei primi 1.000 de răspunsuri diferite. Niciunul nu va fi, însă, cel corect. Există un singur răspuns raţional pentru această întrebare: este vorba despre meciul din optimile Cupei Mondiale din 1994 dintre România şi Argentina", începe articolul celor de la The Guardian, preluat de digisport.ro.

Reprezentativa Belgiei a învins echipa Braziliei cu scorul de 2-1 (2-0), vineri seara, la Kazan, şi s-a calificat în semifinalele Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, fază în care va înfrunta Franţa.

''Diavolii roşii'' au făcut meciul perfect în faţa cvintuplei campioane mondiale, considerată principala favorită la titlu, şi s-au impus prin autogolul marcat de Fernandinho (13) şi reuşita lui Kevin De Bruyne (31), în timp ce pentru Selecao a înscris Renato Augusto (76).

Campionatul Mondial de Fotbal 2018: Brazilia, care a încheiat ediţia trecută pe locul 4, după 1-7 cu Germania în semifinale şi 0-3 cu Olanda în finala mică, se opreşte de data aceasta în sferturi, scrie Agerpres.

Campionatul Mondial de Fotbal 2018 se apropie de final, iar motanul Ahile a prezis, fix la începutul meciurilor, corect câştigătoarea din primul meci, Rusia vs Arabia Saudită (scor 5 - 0). Mai mult, în 2010 caracatiţa Paul a ales echipa câştigătoare în 12 din 14 meciuri la World Cup. Acum, în 2018, avem la dispoziţie şi unelte high-tech care pot prezice cine va câştiga CM 2018.

Un grup de cercetători din Germania şi Belgia a folosit un robot bazat pe AI care a agregat date din multe surse - precum locul în clasamentul FIFA al unei echipe, populaţia ţării, PIB-ul, informaţii despre jucători - pentru a vedea ce ţară are cele mai mari şanse să câştige Rusia 2018.



După 100.000 de simulări, algoritmii au răspunsul: câştigătoarea va fi, cel mai probabil, Spania. Următoarele echipe alese de AI, enumerate descrescător în funcţie de şansele pe care e au de a câştiga World Cup 2018, sunt: Germania, Brazilia, Franţa, Belgia (o surpriză, am spune) sau Argentina.

Campionatul Mondial de Fotbal 2018 Ţinând cont că Germania, Brazilia şi Argentina au fost eliminate, au mai rămas doar Belgia şi Franţa. În cazul în care credem în aceste predicţii se poate spune, aşadar, că semifinala de marţi, 10 iulie, va fi cea care ar putea da câştigătoarea Campionatului Mondial de Fotbal 2018.

În premieră pentru un Campionat Mondial, ediţia 2018 vine şi cu o noutate tehnologică: arbitrajul video, testat deja în mai multe competiţii importante.



Timp de o lună, microbiştii vor avea posibilitatea de a urmări 64 de meciuri la capătul cărora va fi desemnată cea de-a 21-a campioană a lumii. Ultima ediţie de Campionat Mondial a avut loc în Brazilia, în 2014.

Croaţii au egalat pe finalul primei reprize, când Kramaric a trimis cu capul în plasă centrarea lui Mandzukic (39).

La reluare, echipa lui Dalic a încercat să îşi impună jocul, dar oportunităţile care au apărut nu au fost concretizate. Kramaric (52) a reluat spectaculos din foarfecă, dar fără probleme pentru Akinfeev. Perisic (60) a ratat o mare ocazie, şutul său din careu lovind bară.

''Sbornaia'' a avut şi ea câteva incursiuni, dar mingea trimisă cu capul de Dziuba (62) nu i-a pus probleme lui Subasic, iar Erohin (72) a trimis mingea peste poartă cu capul.

Modric şi Vrsaljko (76) au avut şuturi blocate de apărarea rusă, iar la ultima ocazie înainte de prelungiri, Subasic a respins şutul la colţul scurt tras din unghi de Smolov (90+4).

Fundaşul Vida a adus Croaţia în avantaj în min. 101, cu o lovitură de cap, mingea strecurându-se în poartă deviată şi de Corluka.

Croaţii au făcut pasul înapoi, iar echipa lui Cercesov a dat curs invitaţiei, însă Subasic (112) a prins şutul puternic al lui Kuziaev. Subasic nu a mai avut ce face în min. 115, la lovitura de cap a brazilianului naturalizat Mario Fernandes, din centrarea lui Dzagoev. Rusia a vizat chiar victoria înainte de şuturile din punctul cu var, dar Subasic a fost la post la şutul lui Zobnin (119).

La loviturile de departajare, fiecare portar a apărat câte un şut (Smolov, respectiv Kovacic), dar diferenţa a fost făcută de ratarea lui Mario Fernandes şi de şansa avută de Modric, mingea sa fiind atinsă de portarul Alinfeev. În optimi, Subasic apărare trei penalty-uri, iar Akinfeev două.

''Sbornaia'' nu mai jucase sferturi de finală la o Cupă Mondială din 1970, ca URSS, când a pierdut cu Uruguayul (0-1). Cel mai bun rezultat al său a fost în 1966, când a ocupat locul 4.

Croaţia a pierdut de fiecare dată când a întâlnit echipa ţării gazdă la Cupa Mondială până acum, 1-2 cu Franţa în semifinalele ediţiei 1998 şi 1-3 cu Brazilia în 2014, deşi a condus de fiecare dată. Croaţii au marcat în fiecare din ultimele lor nouă meciuri jucate la Cupa Mondială.

Campionatul Mondial de Fotbal 2018: Au fost marcate 42 goluri marcate în 17 meciuri, pentru o medie de 2.47 goluri pe meci.

6 goluri

4 goluri

3 goluri

2 goluri

1 gol