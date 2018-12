Campionatul European de Handbal 2018. ROMÂNIA - SPANIA, duel important pentru tricolore

Campionatul European de Handbal 2018. ROMÂNIA - SPANIA. Tricolorele vor întâlni astăzi, 11 decembrie ora 19.00, naționala Spaniei, singura echipă din Grupa Principală II - Nancy care nu mai are șanse de calificare in faza semifinalelor.

Campionatul European de Handbal 2018. ROMÂNIA - SPANIA. Traseul Spaniei până in acest moment a fost unul anevoios. În ciuda unei victorii relativ facile în prima partidă in fața Croației, echipa condusă de pe bancă de Carlos Viver a pierdut in ultimele 2 secunde meciul doi contra Olandei (27-28), iar totul s-a schimbat. Carmen Martin (OGC Nice) și colegele sale nu au reușit să iși revină, cedând categoric și următoarele două partide (vs Ungaria 26-32, vs Germania 23-29), notează frh.ro.

Cu 0 puncte dupa prima etapă a grupei principale, Spania este eliminată din competiție, însa spaniolul de pe banca naționalei României, antrenorul principal Ambros Martin, știe foarte bine că nu va fi un meci ușor: "Cunosc foarte bine handbalul spaniol și știu că vor continua să lupte până in ultimul moment. Cu toate acestea, noi vom merge să câstigăm, așa abordăm toate partidele indiferent cine este adversarul."

Deși învinse de Olanda in ultima partidă, tricolorele sunt in continuare foarte încrezătoare că se pot califica in faza semifinalelor, iar o victorie împotriva Spaniei ar însemna un pas important spre atingerea acestui obiectiv. "Spania este o echipă care se bucură de handbal , cu sigurantă va fi un meci foarte interesant. Lucrăm să devenim mai puternice in fiecare zi și sper să arătăm asta pe teren in meciurile următoare", spune Cristina Laslo.

Campionatul European de Handbal 2018. ROMÂNIA - SPANIA. Duelul dintre cele două reprezentative este unul cu o istorie indelungată. De partea tricolorelor nu este numai victoria in ultimul duel oficial (19-17 la Campionatul Mondial 2017) ci și bilanțul total al confruntărilor directe, România obținând 5 victorii din 6 partide la Campionatele Europene, cu un total de 10 victorii din 14 partide in competițiile oficiale.

Pentru Cristina Neagu, acest campionat european este deja unul cu totul special. După ce a devenit cea mai bună marcatoare a competiției din toate timpurile, superstarul României va disputa meciul cu numarul 38 la campionatele europene în partida contra Spaniei, cele mai multe pentru o handbalista in tricoul României, egalând astfel recordul Aureliei Brădeanu.