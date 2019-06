Camera în care poți să înnebunești de cât de liniște e. Ce se întâmplă, de fapt?

De cele mai multe gălăgia și agitația din oraș te înnebunește însă, în mod bizar, același efect îl poate avea și o cameră perfect izolată fonic. Liniștea din încăpere este atât de profundă încât te face să o iei razna. Care este explicația?

Cel mai silențios loc din lume, Laboratorul Orfield, deține și un record mondial în acest sens și se află în Minnesota (SUA). În acest laborator, tăcerea este pur și simplu asurzitoare, întreruptă din când în când de propria ta respirație sau de propriile bătăi ale inimii, pe care le auzi aproape la fel de clar precum claxonul unui camion care-ți sună în ureche.

Cât poți rezista într-o cameră în care n-auzi absolut nimic?

Până acum nicio persoană nu a reușit să stea în acestă cameră perfect izolată fonic mai mult de 45 de minute. Un exemplu concret este cel al unei jurnaliste de la Vice care a experimentat pe propria piele liniștea teribilă din laborator. Cât a rezistat?

„Când am intrat, am simțit imediat un mare nimic, doar un sentiment pur de calmitate. Mă simțeam de parcă aveam dopuri de urechi, iar când am bătut din palme, sunetul a fost instant sufocat. Când am încercat să vorbesc, cuvintele păreau absorbite de pereții capitonați, la fel ca tavanul și podeaua", a povestit jurnalista.

În mod contar cu așteptările ei, nu a putut rezista mai mult de câteva minute în camera respectivă.

„Am ajuns la concluzia că singura modalitate de a rămâne întreagă la minte e să vorbesc cu mine însămi. Mi-am descris outfit-ul cu voce tare, dar, deloc surprinzător asta nu m-a ajutat cu disconfortul pe care-l simțeam. Apoi gâtul meu a început să scoată sunete neașteptate. De câte ori îmi întorceam capul, auzeam ceva care-mi aducea aminte de sunetul unei pungi de chips-uri strivite. [...] Pe podea, mă simțeam de parcă pluteam într-un container uriaș și fluorescent", a mai spus ea.

După doar șase minute a cerut să fie scoasă afară din cameră. „Liniștea e atât de profundă, încât îți auzi bătăile inimii și chiar circulația sângelui prin vene. Nu oricine poate rezista timp îndelungat aici, iar cei care se panichează repede pot face și stop cardio-respirator din cauza fricii provocate de disperare", spun cercetătorii.