Camelia Potec, prima imagine cu fetiţa pe care a născut-o săptămâna trecută

Camelia Potec, campioana olimpică de la Atena, din 2004, a postat pe contul de Instagram, prima fotografie cu Caelia Ioana, fetiţa ei.

"Astăzi am împlinit o săptămână şi am decis împreună să vă salutăm. #Caelia #Ioana. Chiar dacă am avut o săptămână mai grea de acomodare, acum suntem bine şi ne pregătim să plecăm spre casă. Abia aşteptăm să ne cunoaştem toţi membrii familiei, naşii, prietenii şi să creştem ca să facem mişcare. #CaeliaIoana #babygirl #mybabygirl #myhappiness #mylove", a scris Camelia Potec, preluată de telekomsport.

Camelia Potec este, de cinci ani, preşedintele Federaţiei Române de Nataţie şi Pentatlon Modern.